https://sputnikarabic.ae/20230527/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعي-ذخيرة-ومقري-قيادة-أوكرانيين-1077478871.html
الجيش الروسي يدمر مستودعي ذخيرة ومقري قيادة أوكرانيين
الجيش الروسي يدمر مستودعي ذخيرة ومقري قيادة أوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت تدمير مستودعي ذخيرة أوكرانيين في بلدة نوفوميخيلوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T12:20+0000
2023-05-27T12:20+0000
2023-05-27T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان: "تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للواء الهجوم 79 المحمول جواً و 128 ألوية الهجوم الجبلي للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفوميخيلوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
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الأخبار
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مستودعي ذخيرة ومقري قيادة أوكرانيين
12:20 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 27.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت تدمير مستودعي ذخيرة أوكرانيين في بلدة نوفوميخيلوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت الوزارة في بيان: "تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للواء الهجوم 79 المحمول جواً و 128 ألوية الهجوم الجبلي للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفوميخيلوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
تعرضت مراكز قيادة اللواءين الميكانيكيين الرابع والعشرين والخامس والأربعين للقوات المسلحة الأوكرانية للتدمير في منطقتي فيرخنيكامينسكوي وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.