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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230527/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعي-ذخيرة-ومقري-قيادة-أوكرانيين-1077478871.html
الجيش الروسي يدمر مستودعي ذخيرة ومقري قيادة أوكرانيين
الجيش الروسي يدمر مستودعي ذخيرة ومقري قيادة أوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت تدمير مستودعي ذخيرة أوكرانيين في بلدة نوفوميخيلوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T12:20+0000
2023-05-27T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان: "تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للواء الهجوم 79 المحمول جواً و 128 ألوية الهجوم الجبلي للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفوميخيلوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مستودعي ذخيرة ومقري قيادة أوكرانيين

12:20 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 27.05.2023)
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منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت تدمير مستودعي ذخيرة أوكرانيين في بلدة نوفوميخيلوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت الوزارة في بيان: "تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للواء الهجوم 79 المحمول جواً و 128 ألوية الهجوم الجبلي للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفوميخيلوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
تعرضت مراكز قيادة اللواءين الميكانيكيين الرابع والعشرين والخامس والأربعين للقوات المسلحة الأوكرانية للتدمير في منطقتي فيرخنيكامينسكوي وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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