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https://sputnikarabic.ae/20230527/الجيش-اليمني-يحبط-هجوما-جويا-على-مأرب-ويسقط-مسيرة-لـ-أنصار-الله-1077488513.html
الجيش اليمني يحبط هجوما جويا على مأرب ويسقط مسيرة لـ "أنصار الله"
الجيش اليمني يحبط هجوما جويا على مأرب ويسقط مسيرة لـ "أنصار الله"
قال مصدر عسكري يمني، إن الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً، أحبط اليوم السبت، هجوماً جوياً شنته جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب الغنية بالنفط وسط... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T17:28+0000
2023-05-27T17:29+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوة من اللواء 13 مشاة في الجيش اليمني، تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة أنصار الله أثناء محاولتها مهاجمة مواقع في جبهة البلق الشرقي جنوب مدينة مأرب".وقال إن الطائرة المُسيرة كانت محملة بعدد من القذائف وتم إسقاطها بالمضادات الأرضية قبل أن تهاجم مواقع عسكرية.وفي 17 أيار/مايو الجاري، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الوضع العسكري في اليمن بـ "الهش".ووقتها، أكد غروندبرغ أن التقارير المستمرة حول العنف على مختلف الجبهات، خاصة في الجوف وتعز ومأرب وصعدة، تؤكد على الحاجة إلى وقف رسمي لإطلاق النار.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله"، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجيش اليمني يحبط هجوما جويا على مأرب ويسقط مسيرة لـ "أنصار الله"

17:28 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 17:29 GMT 27.05.2023)
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRY
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قال مصدر عسكري يمني، إن الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً، أحبط اليوم السبت، هجوماً جوياً شنته جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب الغنية بالنفط وسط البلاد.
القاهرة – سبوتنيك. وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوة من اللواء 13 مشاة في الجيش اليمني، تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة أنصار الله أثناء محاولتها مهاجمة مواقع في جبهة البلق الشرقي جنوب مدينة مأرب".
وقال إن الطائرة المُسيرة كانت محملة بعدد من القذائف وتم إسقاطها بالمضادات الأرضية قبل أن تهاجم مواقع عسكرية.
وفي 17 أيار/مايو الجاري، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الوضع العسكري في اليمن بـ "الهش".
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ووقتها، أكد غروندبرغ أن التقارير المستمرة حول العنف على مختلف الجبهات، خاصة في الجوف وتعز ومأرب وصعدة، تؤكد على الحاجة إلى وقف رسمي لإطلاق النار.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
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ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله"، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
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