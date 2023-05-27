https://sputnikarabic.ae/20230527/الخارجية-الأمريكية-الدبلوماسية-أفضل-الطرق-لكي-لا-تملك-إيران-سلاحا-نوويا-1077471530.html
الخارجية الأمريكية: الدبلوماسية أفضل الطرق لكي لا تملك إيران سلاحا نوويا
الخارجية الأمريكية: الدبلوماسية أفضل الطرق لكي لا تملك إيران سلاحا نوويا
صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماتيو ميلر، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T06:02+0000
2023-05-27T06:02+0000
2023-05-27T06:02+0000
العالم
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وقال ميلر، يوم أمس الجمعة: "الولايات المتحدة لا زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا".وأضاف: "بلاده تحتفظ بالقدرة على التواصل مع إيران وتوصيل الرسائل إليها عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة"، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية.جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية بعدما أشار عبد اللهيان إلى أن هناك مساع دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي". وأضاف في تصريح صحفي، أن مفاوضات الاتفاق النووي تجري بشكل "غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف".كذلك أشار إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة سواء كانت جيدة أو سيئة لها نقاط قوة وضعف، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة وطريقنا نحو إلغاء العقوبات". وأضاف: "لقد تم إحراز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة".
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العالم
الخارجية الأمريكية: الدبلوماسية أفضل الطرق لكي لا تملك إيران سلاحا نوويا
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صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماتيو ميلر، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
وقال ميلر، يوم أمس الجمعة: "الولايات المتحدة لا زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا".
وأضاف: "بلاده تحتفظ بالقدرة على التواصل مع إيران وتوصيل الرسائل إليها عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة"، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية بعدما أشار عبد اللهيان إلى أن هناك مساع دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي". وأضاف في تصريح صحفي، أن مفاوضات الاتفاق النووي تجري بشكل "غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف".
كذلك أشار إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة سواء كانت جيدة أو سيئة لها نقاط قوة وضعف، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة وطريقنا نحو إلغاء العقوبات". وأضاف: "لقد تم إحراز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة".