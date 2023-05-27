عربي
الخارجية الإيرانية: إدعاءات زيلينسكي ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230527/الخارجية-الأمريكية-الدبلوماسية-أفضل-الطرق-لكي-لا-تملك-إيران-سلاحا-نوويا-1077471530.html
الخارجية الأمريكية: الدبلوماسية أفضل الطرق لكي لا تملك إيران سلاحا نوويا
الخارجية الأمريكية: الدبلوماسية أفضل الطرق لكي لا تملك إيران سلاحا نوويا
صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماتيو ميلر، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T06:02+0000
2023-05-27T06:02+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101371/79/1013717984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc.jpg
وقال ميلر، يوم أمس الجمعة: "الولايات المتحدة لا زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا".وأضاف: "بلاده تحتفظ بالقدرة على التواصل مع إيران وتوصيل الرسائل إليها عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة"، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية.جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية بعدما أشار عبد اللهيان إلى أن هناك مساع دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي". وأضاف في تصريح صحفي، أن مفاوضات الاتفاق النووي تجري بشكل "غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف".كذلك أشار إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة سواء كانت جيدة أو سيئة لها نقاط قوة وضعف، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة وطريقنا نحو إلغاء العقوبات". وأضاف: "لقد تم إحراز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة".
https://sputnikarabic.ae/20230525/إيران-تزيح-الستار-عن-صاروخ-باليستي-جديد-يبلغ-مداه-2000-كيلومتر-فيديو-1077413138.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101371/79/1013717984_482:0:2907:1819_1920x0_80_0_0_09f02bb8cf22f5d4db33ee59f9cc7bd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الخارجية الأمريكية: الدبلوماسية أفضل الطرق لكي لا تملك إيران سلاحا نوويا

06:02 GMT 27.05.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماتيو ميلر، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
وقال ميلر، يوم أمس الجمعة: "الولايات المتحدة لا زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا".
وأضاف: "بلاده تحتفظ بالقدرة على التواصل مع إيران وتوصيل الرسائل إليها عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة"، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
إيران تزيح الستار عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 2000 كيلومتر... فيديو
25 مايو, 07:42 GMT
جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية بعدما أشار عبد اللهيان إلى أن هناك مساع دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي". وأضاف في تصريح صحفي، أن مفاوضات الاتفاق النووي تجري بشكل "غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف".
كذلك أشار إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة سواء كانت جيدة أو سيئة لها نقاط قوة وضعف، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة وطريقنا نحو إلغاء العقوبات". وأضاف: "لقد تم إحراز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع25 مايو, 05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала