https://sputnikarabic.ae/20230527/الخارجية-الروسية-موسكو-تعول-على-مواصلة-تعزيز-العلاقات-مع-تركيا-1077470697.html
الخارجية الروسية: موسكو تعول على مواصلة تعزيز العلاقات مع تركيا
الخارجية الروسية: موسكو تعول على مواصلة تعزيز العلاقات مع تركيا
أكد يوري بيليبسون، مدير القسم الأوروبي الرابع في وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تتطلع لتعزيز العلاقات المتبادلة المنفعة مع تركيا. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T04:31+0000
2023-05-27T04:31+0000
2023-05-27T04:31+0000
أخبار العلاقات الروسية التركية
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موسكو– سبوتنيك. وفي تصريح لوكالة سبوتنيك قبل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، قال بيليبسون: "تركيا هي قوة كبيرة ولاعب إقليمي مؤثر. في السنوات الأخيرة، اتبعت البلاد سياسة مستقلة في معظم القضايا لضمان مصالحها الوطنية. وهذا المبدأ الأساسي يسهم في تطوير التعاون المتبادل المنفعة، ونحن نعول على استمراره".وأشار بيليبسون إلى أن التعاون الروسي التركي شهد تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 أكثر من 62 مليار دولار.ولفت بيليبسون إلى أن "الغرب، نظرًا لعدم قدرته على التوافق مع نجاحنا، يختار تدمير ما بنيناه. ويبدو أن هذه السياسة المدمرة تجاه العلاقات الروسية التركية ستستمر".
https://sputnikarabic.ae/20230522/بيسكوف-يوضح-طبيعة-العلاقة-الخاصة-بين-بوتين-وأردوغان-1077318920.html
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أخبار العلاقات الروسية التركية, العلاقات الروسية التركية, روسيا, أخبار تركيا اليوم, الخارجية الروسية
أخبار العلاقات الروسية التركية, العلاقات الروسية التركية, روسيا, أخبار تركيا اليوم, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: موسكو تعول على مواصلة تعزيز العلاقات مع تركيا
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أكد يوري بيليبسون، مدير القسم الأوروبي الرابع في وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تتطلع لتعزيز العلاقات المتبادلة المنفعة مع تركيا.
موسكو– سبوتنيك. وفي تصريح لوكالة سبوتنيك قبل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، قال بيليبسون: "تركيا هي قوة كبيرة ولاعب إقليمي مؤثر. في السنوات الأخيرة، اتبعت البلاد سياسة مستقلة في معظم القضايا
لضمان مصالحها الوطنية. وهذا المبدأ الأساسي يسهم في تطوير التعاون المتبادل المنفعة، ونحن نعول على استمراره".
وأشار بيليبسون إلى أن التعاون الروسي التركي شهد تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 أكثر من 62 مليار دولار.
ولفت بيليبسون إلى أن "الغرب، نظرًا لعدم قدرته على التوافق مع نجاحنا
، يختار تدمير ما بنيناه. ويبدو أن هذه السياسة المدمرة تجاه العلاقات الروسية التركية ستستمر".