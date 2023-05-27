https://sputnikarabic.ae/20230527/الدفاع-القوات-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-لمجموعة-تخريب-أوكرانية-1077470466.html
الدفاع: القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية
الدفاع: القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية
أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك". 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T03:22+0000
2023-05-27T03:22+0000
2023-05-27T03:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الحربي الروسي
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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وقال المتحدث، "وحدات البنادق الآلية والمدفعية (الروسية)... أحبطت محاولة مجموعة أوكرانية للتخريب والاعتداء لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي".وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230526/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أجزاء-من-أوكرانيا-وانفجارات-في-ميكولايف-1077466836.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطيران الحربي الروسي, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
الطيران الحربي الروسي, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
الدفاع: القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية
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أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وقال المتحدث، "وحدات البنادق الآلية والمدفعية (الروسية)... أحبطت محاولة مجموعة أوكرانية
للتخريب والاعتداء لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي".
وأضاف المتحدث أن الطيران الروسي نفذ ضربات على نقاط الانتشار
المؤقت للقوات الأوكرانية، وتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وكذلك على تكديس الأيدي العاملة والاحتياطيات ومخازن الذخيرة في عدة مواقع.
وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.