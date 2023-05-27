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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230527/الدفاع-القوات-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-لمجموعة-تخريب-أوكرانية-1077470466.html
الدفاع: القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية
الدفاع: القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية
أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك". 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T03:22+0000
2023-05-27T03:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الحربي الروسي
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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وقال المتحدث، "وحدات البنادق الآلية والمدفعية (الروسية)... أحبطت محاولة مجموعة أوكرانية للتخريب والاعتداء لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي".وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230526/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أجزاء-من-أوكرانيا-وانفجارات-في-ميكولايف-1077466836.html
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الطيران الحربي الروسي, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
الطيران الحربي الروسي, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

الدفاع: القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية

03:22 GMT 27.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وقال المتحدث، "وحدات البنادق الآلية والمدفعية (الروسية)... أحبطت محاولة مجموعة أوكرانية للتخريب والاعتداء لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي".
وأضاف المتحدث أن الطيران الروسي نفذ ضربات على نقاط الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية، وتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وكذلك على تكديس الأيدي العاملة والاحتياطيات ومخازن الذخيرة في عدة مواقع.
وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
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وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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