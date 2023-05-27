https://sputnikarabic.ae/20230527/الدفاع-القوات-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-لمجموعة-تخريب-أوكرانية-1077470466.html

الدفاع: القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية

الدفاع: القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية

أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك". 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T03:22+0000

2023-05-27T03:22+0000

2023-05-27T03:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الطيران الحربي الروسي

القوات الروسية

أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية

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وقال المتحدث، "وحدات البنادق الآلية والمدفعية (الروسية)... أحبطت محاولة مجموعة أوكرانية للتخريب والاعتداء لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي".وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الطيران الحربي الروسي, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية