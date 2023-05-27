https://sputnikarabic.ae/20230527/الرئيس-الإيراني-لأمين-عام-أوبك-أدعو-للوحدة-بين-أعضاء-المنظمة-وسط-مساعي-الغرب-لإحداث-انقسام-1077482885.html

الرئيس الإيراني لأمين عام "أوبك": أدعو للوحدة بين أعضاء المنظمة وسط مساعي الغرب لإحداث انقسام

الرئيس الإيراني لأمين عام "أوبك": أدعو للوحدة بين أعضاء المنظمة وسط مساعي الغرب لإحداث انقسام

دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، إلى الحفاظ على ‏التماسك والوحدة، مشيرا إلى أن عدة دول غربية تسعى للانقسام... 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T14:34+0000

2023-05-27T14:34+0000

2023-05-27T14:34+0000

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

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جاءت تصريحات رئيسي خلال لقاء مع الأمين العام لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، في طهران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع أن "إيران كان لها دائما تعاون بناء مع "أوبك"، وتريد الاستمرار والارتقاء بالمستوى وتقوية هذا التعاون".وأشار إلى أن فلسفة تشكيل منظمة "أوبك هي دعم حقوق منتجي النفط ومنع التمييز ضدهم، معربا عن أمله في أن تتمكن من إحلال السلام في سوق النفط، في العصر الجديد لنشاطها.من جانبه، اعتبر الأمين العام لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، خلال اللقاء، أن "إيران من الأعضاء المؤسسين لـ"أوبك"، التي كان لها تعاون مفيد وفعال وبناء مع هذه المنظمة وأعضائها".وشدد على أن "إيران، على المستوى الوزاري والفني، عملت دائما على تعزيز تماسك ووحدة أعضاء أوبك".كما تطرق الأمين العام لمنظمة "أوبك" إلى آخر التطورات في سوق النفط، قائلا: "أتمنى أنه مع وحدة الرأي بين أعضاء "أوبك" والاستفادة من الدعم والتعاون البناء من إيران، أن نتمكن من جلب السلام إلى السوق".

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اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن