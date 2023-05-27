https://sputnikarabic.ae/20230527/الرئيس-الصربي-يستقيل-من-رئاسة-الحزب-الحاكم-1077477494.html
الرئيس الصربي يستقيل من رئاسة الحزب الحاكم
الرئيس الصربي يستقيل من رئاسة الحزب الحاكم
أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، تنحيه عن رئاسة الحزب التقدمي الصربي الحاكم. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T11:06+0000
2023-05-27T11:06+0000
2023-05-27T11:13+0000
صربيا
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وأوضح فوتشيتش لزملائه أعضاء الحزب، في مؤتمر للحركة في مدينة كراغويفاتش، أنه "يستقيل من رئاسة الحزب التقدمي الصربي الحاكم ويعين وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش لهذا المنصب". وتابع، قائلا:وأوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم أمس الجمعة، للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى، وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.
https://sputnikarabic.ae/20230323/صربيا-تدعم-مقترحات-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-كوسوفو-دون-الاعتراف-بالاستقلال-1075053691.html
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صربيا
الرئيس الصربي يستقيل من رئاسة الحزب الحاكم
11:06 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 11:13 GMT 27.05.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، تنحيه عن رئاسة الحزب التقدمي الصربي الحاكم.
وأوضح فوتشيتش لزملائه أعضاء الحزب، في مؤتمر للحركة في مدينة كراغويفاتش، أنه "يستقيل من رئاسة الحزب التقدمي الصربي الحاكم ويعين وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش لهذا المنصب". وتابع، قائلا:
أقترح انتخاب ميلوس فوسيفيتش (وزير الدفاع) كرئيس جديد لحزبنا، ماذا يمكنني أن أقول عن ميلوس، لن أتلو أين ومتى ولد، أعلم أنه كان معنا منذ البداية، فهو يعلم الأفضل للحزب، أعرف كم يحب الحزب، وأعرف والده، الذي كان أحد أفضل المحامين، أعرف ما هي الأسرة الجيدة التي جاء منها.
وأوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم أمس الجمعة، للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.
ووقّع الرئيس الصربي
والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى، وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.