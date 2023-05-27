https://sputnikarabic.ae/20230527/الشركة-اليابانية-المالكة-لمركبة-الفضاء-هاكوتو-تكشف-سبب-تحطمها-خلال-هبوطها-على-سطح-القمر-1077472609.html
الشركة اليابانية المالكة لمركبة الفضاء "هاكوتو" تكشف سبب تحطمها خلال هبوطها على سطح القمر
الشركة اليابانية المالكة لمركبة الفضاء "هاكوتو" تكشف سبب تحطمها خلال هبوطها على سطح القمر
كشفت شركة "آيسبيس" اليابانية المالكة لمركبة الفضاء "هاكوتو" سبب تحطمها خلال محاولة هبوطها على سطح القمر. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T07:09+0000
2023-05-27T07:09+0000
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ووفق تصريحات لرئيسها التنفيذي، تاكيشي هاكامادا، نقلها موقع "إيسترنهيرالد"، فإن خطأ في البرمجة الخاصة بالمركبة الفضائية هو ما تسبب في تحطمها أثناء هبوطها.وأوضح تاكيشي، أن المركبة كانت من المفترض أن تهبط على سطح مستو، لكن تم تغيير موقع الهبوط إلى حفرة قبل محاولة الإطلاق في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.ولفت إلى أن الحافة الحادة للحفرة على ما يبدو أنها أربكت البرمجة الخاصة بالمركبة، لتسقط من ارتفاع أقل من 5 كيلومترات، وتصطدم بسطح القمر.يشار إلى أن "آيسبيس" تعد من أوائل الشركات الخاصة التي تحاول الهبوط على سطح القمر، ولو نجحت في ذلك فستكون الأولى التي تفعلها.وكانت شركة إسرائيلية غير ربحية قد قامت بمحاولة في العام 2019، لكنها لم تنجح هي الأخرى في الهبوط، حيث تحطمت المركبة أثناء هبوطها.طالع أيضا: خبراء "البنتاغون" يعتقدون أن كويكب "أومواوا" مركبة "كائنات فضائية"
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الأخبار, أخبار اليابان
منوعات, الأخبار, أخبار اليابان
الشركة اليابانية المالكة لمركبة الفضاء "هاكوتو" تكشف سبب تحطمها خلال هبوطها على سطح القمر
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كشفت شركة "آيسبيس" اليابانية المالكة لمركبة الفضاء "هاكوتو" سبب تحطمها خلال محاولة هبوطها على سطح القمر.
ووفق تصريحات
لرئيسها التنفيذي، تاكيشي هاكامادا، نقلها موقع "إيسترنهيرالد"، فإن خطأ في البرمجة الخاصة بالمركبة الفضائية هو ما تسبب في تحطمها أثناء هبوطها.
وأوضح تاكيشي، أن المركبة كانت من المفترض أن تهبط على سطح
مستو، لكن تم تغيير موقع الهبوط إلى حفرة قبل محاولة الإطلاق في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.
ولفت إلى أن الحافة الحادة للحفرة على ما يبدو أنها أربكت البرمجة الخاصة بالمركبة، لتسقط من ارتفاع أقل من 5 كيلومترات، وتصطدم بسطح القمر.
ووعد تاكيشي أن تستمر شركته في تنفيذ محاولة هبوط أخرى في العام المقبل 2024، مؤكدا على أنها ستستفيد من كل الأخطاء التي تمت خلال المحاولات السابقة.
يشار إلى أن "آيسبيس" تعد من أوائل الشركات الخاصة التي تحاول الهبوط على سطح القمر، ولو نجحت في ذلك فستكون الأولى التي تفعلها.
وكانت شركة إسرائيلية غير ربحية قد قامت بمحاولة في العام 2019، لكنها لم تنجح هي الأخرى في الهبوط، حيث تحطمت المركبة أثناء هبوطها.