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الطيران الروسي يدمر مصنعا للطائرات المسيرة بريف إدلب
الطيران الروسي يدمر مصنعا للطائرات المسيرة بريف إدلب
شنت مقاتلات حربية روسية، يوم الجمعة، سلسلة غارات استباقية على مرحلتين، استهدفت خلالها مقرا لمسلحي تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في جبل الزاوية جنوب إدلب. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T03:05+0000
2023-05-27T03:08+0000
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أخبار سوريا اليوم
إدلب
الطيران الروسي
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مصدر ميداني رفيع المستوى كشف لـ "سبوتنيك"، عن أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت تحركات لمسلحي "النصرة" و"حراس الدين" على محور جبل الزاوية جنوب إدلب، مع تكثيف نشاطها بشكل خاص في بلدتي فليفل وسفوهن.وتابع المصدر، تكامل المعلومات المتوافرة، استدعت تدخلا سريعا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 4 غارات جوية مركزة.وأسفرت الغارات عن تدمير أحد مشاغل "النصرة" يحوي بداخله طائرات مسيرة معدلة ومذخرة، وذلك ضمن أحد الاحراش الزراعية في محيط بلدة (فليفل) جنوب إدلب، بالإضافة إلى تدمير سيارتي دفع رباعي.كما أسفرت الغارات عن مقتل وإصابة نحو 8 مسلحين، بينهم حملة جنسيات أجنبية.وأكد المصدر، حاولت آليات تابعة للمجموعات المسلحة سحب جثث القتلى وما تبقى من معدات لوجستية في محيط الموقع المستهدف، فتم التعامل معها عبر رمايات مدفعية وصاروخية من قبل وحدات الجيش السوري العاملة على ذات المحور، ما أسفر بدروع عن ايقاع خسائر في صفوف المسلحين.وكانت المجموعات المسلحة قامت بوقت سابق باستهداف ملعب على أطراف بلدة شطحة بسهل الغاب شمال غرب حماة أثناء مباراة كرة قدم محلية اقتصرت الأضرار حينها على المادي.
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حصري, أخبار سوريا اليوم, إدلب, الطيران الروسي
حصري, أخبار سوريا اليوم, إدلب, الطيران الروسي

الطيران الروسي يدمر مصنعا للطائرات المسيرة بريف إدلب

03:05 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 03:08 GMT 27.05.2023)
© Photo / Suhaib Omarayaالطيران الروسي يدمر مصنعا للطائرات المسيرة بريف إدلب
الطيران الروسي يدمر مصنعا للطائرات المسيرة بريف إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Photo / Suhaib Omaraya
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حصري
شنت مقاتلات حربية روسية، يوم الجمعة، سلسلة غارات استباقية على مرحلتين، استهدفت خلالها مقرا لمسلحي تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في جبل الزاوية جنوب إدلب.
مصدر ميداني رفيع المستوى كشف لـ "سبوتنيك"، عن أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت تحركات لمسلحي "النصرة" و"حراس الدين" على محور جبل الزاوية جنوب إدلب، مع تكثيف نشاطها بشكل خاص في بلدتي فليفل وسفوهن.
وأضاف المصدر، من خلال المتابعة الميدانية في عمق الجبهة، اتضح أن المجموعات المسلحة تتجهز لتنفيذ هجمات عبر طائرات مسيرة معدلة ومذخرة لاستهداف مواقع تابعة للجيش السوري، وقرى وبلدات على طول خطوط التماس.
وتابع المصدر، تكامل المعلومات المتوافرة، استدعت تدخلا سريعا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 4 غارات جوية مركزة.
وأسفرت الغارات عن تدمير أحد مشاغل "النصرة" يحوي بداخله طائرات مسيرة معدلة ومذخرة، وذلك ضمن أحد الاحراش الزراعية في محيط بلدة (فليفل) جنوب إدلب، بالإضافة إلى تدمير سيارتي دفع رباعي.
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كما أسفرت الغارات عن مقتل وإصابة نحو 8 مسلحين، بينهم حملة جنسيات أجنبية.
وأكد المصدر، حاولت آليات تابعة للمجموعات المسلحة سحب جثث القتلى وما تبقى من معدات لوجستية في محيط الموقع المستهدف، فتم التعامل معها عبر رمايات مدفعية وصاروخية من قبل وحدات الجيش السوري العاملة على ذات المحور، ما أسفر بدروع عن ايقاع خسائر في صفوف المسلحين.
وكانت المجموعات المسلحة قامت بوقت سابق باستهداف ملعب على أطراف بلدة شطحة بسهل الغاب شمال غرب حماة أثناء مباراة كرة قدم محلية اقتصرت الأضرار حينها على المادي.
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