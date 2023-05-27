https://sputnikarabic.ae/20230527/العراق-حريصون-على-تطوير-العلاقات-الثنائية-مع-السعودية-1077483351.html
العراق: حريصون على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية
العراق: حريصون على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T14:35+0000
2023-05-27T14:35+0000
2023-05-27T14:35+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231502_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_51db3f2f40788dcf51c04e3498496ac4.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السوداني استقبل، وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي ترأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية في بغداد اليوم.وخلال اللقاء، أكد السوداني على حرص "العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".كما أشار إلى أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية.وأشاد بنجاحات المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تعزيز العلاقات.
https://sputnikarabic.ae/20230526/وزيرة-المال-العراقية-حريصون-على-زيادة-حجم-الاستثمارات-السعودية-1077439409.html
العراق
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231502_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_305004c900ed8de8b6a7bbac34564c8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
العراق: حريصون على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن السوداني استقبل، وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي ترأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية في بغداد اليوم.
وخلال اللقاء، أكد السوداني على حرص "العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية
وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".
كما أشار إلى أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية.
وأشاد بنجاحات المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تعزيز العلاقات.