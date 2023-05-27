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العراق: حريصون على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية
العراق: حريصون على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T14:35+0000
2023-05-27T14:35+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السوداني استقبل، وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي ترأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية في بغداد اليوم.وخلال اللقاء، أكد السوداني على حرص "العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".كما أشار إلى أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية.وأشاد بنجاحات المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تعزيز العلاقات.
https://sputnikarabic.ae/20230526/وزيرة-المال-العراقية-حريصون-على-زيادة-حجم-الاستثمارات-السعودية-1077439409.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

العراق: حريصون على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية

14:35 GMT 27.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن السوداني استقبل، وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي ترأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية في بغداد اليوم.
وخلال اللقاء، أكد السوداني على حرص "العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".
كما أشار إلى أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية.
وأشاد بنجاحات المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تعزيز العلاقات.
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