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https://sputnikarabic.ae/20230527/امرأة-من-جنوب-أفريقيا-تصبح-غنية-بفضل-لوحات-خنزيرها-1077474281.html
امرأة من جنوب أفريقيا تصبح غنية بفضل لوحات خنزيرها
امرأة من جنوب أفريقيا تصبح غنية بفضل لوحات خنزيرها
جنت امرأة من جنوب أفريقيا، جوان ليفسون، ثروتها بفضل اللوحات التي رسمها خنزيرها بيغكاسو، وفقًا لموقع Travel + Leisure. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T08:28+0000
2023-05-27T08:28+0000
مجتمع
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تم بيع أحد آخر أعمال الحيوان الأليف في مزاد مقابل 20 ألف دولار. أصبحت أغلى لوحة رسمها حيوان على الإطلاق. حطم بيغكاسو الرقم القياسي للشمبانزي في الكونغو لعام 2005، والذي بلغت قيمته 19000 دولار.أنقذت جوان ليفسون خنزيرًا من الذبح وربته في مزرعتها قبل بضع سنوات. ذات يوم، نسيت عن طريق الخطأ فرشاتها وألوانها في حقل الرعي، واكتشفت لاحقًا أن حيوانها الأليف كان مهتمًا بها.ممارسة بيع اللوحات التي رسمتها الحيوانات منتشرة في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، كان أشهر فنان بين الكلاب كلب يسمى تيلي. لا يستخدم الفرش والدهانات في عمله، بل يستخدم فقط المخالب والأسنان.
https://sputnikarabic.ae/20220812/تجربة-علمية-واعدة-من-جلد-الخنزير-تمنح-الأمل-لضعاف-البصر-1066350269.html
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منوعات
منوعات

امرأة من جنوب أفريقيا تصبح غنية بفضل لوحات خنزيرها

08:28 GMT 27.05.2023
© Photo / unsplash/Laura Andersonخنزير يأكل الأعلاف داخل مدجنة
خنزير يأكل الأعلاف داخل مدجنة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Photo / unsplash/Laura Anderson
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جنت امرأة من جنوب أفريقيا، جوان ليفسون، ثروتها بفضل اللوحات التي رسمها خنزيرها بيغكاسو، وفقًا لموقع Travel + Leisure.
تم بيع أحد آخر أعمال الحيوان الأليف في مزاد مقابل 20 ألف دولار. أصبحت أغلى لوحة رسمها حيوان على الإطلاق. حطم بيغكاسو الرقم القياسي للشمبانزي في الكونغو لعام 2005، والذي بلغت قيمته 19000 دولار.
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12 أغسطس 2022, 19:08 GMT
أنقذت جوان ليفسون خنزيرًا من الذبح وربته في مزرعتها قبل بضع سنوات. ذات يوم، نسيت عن طريق الخطأ فرشاتها وألوانها في حقل الرعي، واكتشفت لاحقًا أن حيوانها الأليف كان مهتمًا بها.
ممارسة بيع اللوحات التي رسمتها الحيوانات منتشرة في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، كان أشهر فنان بين الكلاب كلب يسمى تيلي. لا يستخدم الفرش والدهانات في عمله، بل يستخدم فقط المخالب والأسنان.
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