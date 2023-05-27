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https://sputnikarabic.ae/20230527/انهيار-جليدي-يودي-بحياة-11-شخصاً-شمال-باكستان-1077497317.html
انهيار جليدي يودي بحياة 11 شخصاً شمال باكستان
انهيار جليدي يودي بحياة 11 شخصاً شمال باكستان
أفادت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، يوم السبت، أن انهياراً جليدياً أسفر عن وفاة 11 شخصاً على الأقل من أفراد قبيلة بدوية أثناء عبورهم منطقة جبلية في شمال... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T23:35+0000
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باكستان
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وأصيب 13 آخرون جراء هذا الانهيار الجليدي الذي حدث في عدة أسر بدوية في ممر شاونتر توب باس الجبلي، والذي يقع على ارتفاع 4420 متراً فوق سطح البحر.وذكرت الهيئة في بيان أنه تم انتشال جثث الضحايا، وأن الجرحى، بمن فيهم طفل، نُقلوا إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.وتعقّبت الأحوال الجوية السيئة عملية عمليات الإنقاذ وجعلت الوصول إلى موقع الحادث صعباً.
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باكستان, جليد, العالم
باكستان, جليد, العالم

انهيار جليدي يودي بحياة 11 شخصاً شمال باكستان

23:35 GMT 27.05.2023
© STRINGERانهيار جليدي في تركيا
انهيار جليدي في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© STRINGER
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أفادت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، يوم السبت، أن انهياراً جليدياً أسفر عن وفاة 11 شخصاً على الأقل من أفراد قبيلة بدوية أثناء عبورهم منطقة جبلية في شمال البلاد.
وأصيب 13 آخرون جراء هذا الانهيار الجليدي الذي حدث في عدة أسر بدوية في ممر شاونتر توب باس الجبلي، والذي يقع على ارتفاع 4420 متراً فوق سطح البحر.
وذكرت الهيئة في بيان أنه تم انتشال جثث الضحايا، وأن الجرحى، بمن فيهم طفل، نُقلوا إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.
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وتعقّبت الأحوال الجوية السيئة عملية عمليات الإنقاذ وجعلت الوصول إلى موقع الحادث صعباً.
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