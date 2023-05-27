عربي
https://sputnikarabic.ae/20230527/بوتين-الآن-هو-وقت-تقرير-المصير-لروسيا-1077491189.html
بوتين: الآن هو وقت تقرير المصير لروسيا
بوتين: الآن هو وقت تقرير المصير لروسيا
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا لا تحتاج إلى معايير مفروضة بشكل صارخ من الخارج، والتي تقمع أي هوية وطنية، فقد حان الوقت لتقرير مصير... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T19:18+0000
2023-05-27T19:18+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068031047_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_6e127f06b9cfa3add7568d4674d2eb06.jpg
وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع "تافريدا" الفني في القرم: "لدينا احترام كبير لتراث الثقافة العالمية، في بلدنا من المستحيل ببساطة تخيل محاولات إلغائها".وأشار بوتين إلى أن "الثقافة والفن من المجالات المصممة لتوحيد الناس، ولكن قد وجدا نفسيهما اليوم في بؤرة المواجهة الجيوسياسية".وأشار إلى أن للثقافة الروسية "رسالة قيمة خاصة تتحدث عن قوة الرحمة والاحترام المتبادل وأهم الأسس الروحية والأخلاقية التي يجب الحفاظ عليها".
https://sputnikarabic.ae/20230526/شولتس-يعلن-أنه-يخطط-للتواصل-مع-بوتين-مرة-أخرى-1077439279.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068031047_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_c8d1555d185b6f365126481deece06ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين: الآن هو وقت تقرير المصير لروسيا

19:18 GMT 27.05.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا لا تحتاج إلى معايير مفروضة بشكل صارخ من الخارج، والتي تقمع أي هوية وطنية، فقد حان الوقت لتقرير مصير البلاد، والنضال من أجل الحق في أن "تجسد هويتها".
وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع "تافريدا" الفني في القرم: "لدينا احترام كبير لتراث الثقافة العالمية، في بلدنا من المستحيل ببساطة تخيل محاولات إلغائها".

وأضاف: "ولكن بالنظر إلى ما يحدث في العالم، فإننا نفهم بشكل أكثر وضوحًا، نحن لا نحتاج إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة بوقاحة من الخارج، والتي تقمع أي استقلالية وأصالة في التنمية، بالنسبة لنا، الآن في الواقع هو وقت تقرير المصير والنضال من أجل الحق في أن نجسد أنفسنا".

محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شولتس يعلن أنه يخطط للتواصل مع بوتين مرة أخرى
أمس, 06:22 GMT
وأشار بوتين إلى أن "الثقافة والفن من المجالات المصممة لتوحيد الناس، ولكن قد وجدا نفسيهما اليوم في بؤرة المواجهة الجيوسياسية".

وتابع: "كل ما يتعلق بروسيا يتم إلغاؤه وحذفه من تراث الحضارة. وبالتالي، فإن مثل هذه الشخصيات تعاقب أولاً وقبل كل شيء نفسها وتحرم شعوبها ومواطنيها من فرصة لمس روائع حقيقية".

وأشار إلى أن للثقافة الروسية "رسالة قيمة خاصة تتحدث عن قوة الرحمة والاحترام المتبادل وأهم الأسس الروحية والأخلاقية التي يجب الحفاظ عليها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала