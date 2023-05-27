https://sputnikarabic.ae/20230527/بوتين-الآن-هو-وقت-تقرير-المصير-لروسيا-1077491189.html
بوتين: الآن هو وقت تقرير المصير لروسيا
بوتين: الآن هو وقت تقرير المصير لروسيا
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا لا تحتاج إلى معايير مفروضة بشكل صارخ من الخارج، والتي تقمع أي هوية وطنية، فقد حان الوقت لتقرير مصير... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T19:18+0000
2023-05-27T19:18+0000
2023-05-27T19:18+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع "تافريدا" الفني في القرم: "لدينا احترام كبير لتراث الثقافة العالمية، في بلدنا من المستحيل ببساطة تخيل محاولات إلغائها".وأشار بوتين إلى أن "الثقافة والفن من المجالات المصممة لتوحيد الناس، ولكن قد وجدا نفسيهما اليوم في بؤرة المواجهة الجيوسياسية".وأشار إلى أن للثقافة الروسية "رسالة قيمة خاصة تتحدث عن قوة الرحمة والاحترام المتبادل وأهم الأسس الروحية والأخلاقية التي يجب الحفاظ عليها".
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فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: الآن هو وقت تقرير المصير لروسيا
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا لا تحتاج إلى معايير مفروضة بشكل صارخ من الخارج، والتي تقمع أي هوية وطنية، فقد حان الوقت لتقرير مصير البلاد، والنضال من أجل الحق في أن "تجسد هويتها".
وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع "تافريدا" الفني في القرم: "لدينا احترام كبير لتراث الثقافة العالمية، في بلدنا من المستحيل ببساطة تخيل محاولات إلغائها".
وأضاف: "ولكن بالنظر إلى ما يحدث في العالم، فإننا نفهم بشكل أكثر وضوحًا، نحن لا نحتاج إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة بوقاحة من الخارج، والتي تقمع أي استقلالية وأصالة في التنمية، بالنسبة لنا، الآن في الواقع هو وقت تقرير المصير والنضال من أجل الحق في أن نجسد أنفسنا".
وأشار بوتين إلى أن "الثقافة والفن من المجالات المصممة لتوحيد الناس، ولكن قد وجدا نفسيهما اليوم في بؤرة المواجهة الجيوسياسية".
وتابع: "كل ما يتعلق بروسيا يتم إلغاؤه وحذفه من تراث الحضارة. وبالتالي، فإن مثل هذه الشخصيات تعاقب أولاً وقبل كل شيء نفسها وتحرم شعوبها ومواطنيها من فرصة لمس روائع حقيقية".
وأشار إلى أن للثقافة الروسية
"رسالة قيمة خاصة تتحدث عن قوة الرحمة والاحترام المتبادل وأهم الأسس الروحية والأخلاقية التي يجب الحفاظ عليها".