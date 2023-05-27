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بوتين: حرس الحدود الروسي سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة روسيا وشعبها
https://sputnikarabic.ae/20230527/بوتين-حرس-الحدود-الروسي-سيستخدم-كل-الوسائل-لحماية-سيادة-الدولة-1077496816.html
بوتين: حرس الحدود الروسي سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة روسيا وشعبها
بوتين: حرس الحدود الروسي سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة روسيا وشعبها
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، في تهنئة بيوم حرس الحدود الروسي، إن حرس الحدود الروسي سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة الدولة. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T21:18+0000
2023-05-27T21:28+0000
فلاديمير بوتين
حرس الحدود
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأضاف أن حرس الحدود الروسي يجب أن يوفر تغطية موثوقة للحدود القريبة من منطقة العمليات القتالية، ومرور البضائع العسكرية والمدنية إلى مناطق روسيا الجديدة.ولفت الرئيس الروسي إلى أن حرس الحدود الروسي، هم أحفاد من سحق النازية واليوم يحبطون عمليات التخريب والهجمات الإرهابية.وقال بوتين "أود أن أشكركم على خدمتكم المنطلقة من الضمير والإشارة خاصة إلى جميع حرس الحدود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، الذين يقاتلون النازيين الجدد. أنا متأكد من أنكم ستستمرون لاحقاً في التصرف بإخلاص، بجرأة ووضوح، بكفاءة وفعالية في استخدام جميع القوى والسبل المتاحة، لحماية سيادة ووحدة أراضي روسيا وأمن شعبنا".
https://sputnikarabic.ae/20230527/بوتين-الآن-هو-وقت-تقرير-المصير-لروسيا-1077491189.html
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فلاديمير بوتين, حرس الحدود, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, حرس الحدود, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: حرس الحدود الروسي سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة روسيا وشعبها

21:18 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 21:28 GMT 27.05.2023)
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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يتبع
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، في تهنئة بيوم حرس الحدود الروسي، إن حرس الحدود الروسي سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة الدولة.
وأضاف أن حرس الحدود الروسي يجب أن يوفر تغطية موثوقة للحدود القريبة من منطقة العمليات القتالية، ومرور البضائع العسكرية والمدنية إلى مناطق روسيا الجديدة.
ولفت الرئيس الروسي إلى أن حرس الحدود الروسي، هم أحفاد من سحق النازية واليوم يحبطون عمليات التخريب والهجمات الإرهابية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
بوتين: الآن هو وقت تقرير المصير لروسيا
19:18 GMT
وقال بوتين "أود أن أشكركم على خدمتكم المنطلقة من الضمير والإشارة خاصة إلى جميع حرس الحدود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، الذين يقاتلون النازيين الجدد. أنا متأكد من أنكم ستستمرون لاحقاً في التصرف بإخلاص، بجرأة ووضوح، بكفاءة وفعالية في استخدام جميع القوى والسبل المتاحة، لحماية سيادة ووحدة أراضي روسيا وأمن شعبنا".
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