https://sputnikarabic.ae/20230527/تركيا-نسعى-لإعادة-اللاجئين-السوريين-بشكل-آمن-1077481223.html
تركيا: نسعى لإعادة اللاجئين السوريين بشكل آمن
تركيا: نسعى لإعادة اللاجئين السوريين بشكل آمن
أعلنت تركيا أنها تسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية بشكل آمن. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T13:55+0000
2023-05-27T13:55+0000
2023-05-27T13:55+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076867240_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_5fadc5de3f0789b18149ce383e59275b.jpg
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن 553 ألف سوري تقريبا عادوا إلى المناطق التي قضت فيها تركيا على الإرهاب شمالي سوريا.وأوضح أنه تناول مع الحكومة مسألة إعادة السوريين للأماكن التي تسيطر عليها في إطار المسار الرباعي الذي يضم روسيا وإيران أيضا.وأشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية الأخير في موسكو شهد الاتفاق على إعداد البنية التحتية لإرسال السوريين بشكل آمن إلى الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة.وأردف: "بعبارة أخرى، نحن مصممون بالفعل على إعادة السوريين. ثانيًا، نحن لا نفعل ذلك بخطاب عنصري، ولا ننسى أنهم بشر أيضًا".وذكر أن القطاع الأكبر من السوريين في تركيا يرغبون في العودة لبلادهم.
https://sputnikarabic.ae/20230522/أردوغان-أنقرة-تعد-خطة-لعودة-اللاجئين-السوريين-1077326397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076867240_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d65f6e81627a86be29ed9038afb2d96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
تركيا: نسعى لإعادة اللاجئين السوريين بشكل آمن
تابعنا عبر
أعلنت تركيا أنها تسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية بشكل آمن.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الوزير التركي إن 553 ألف سوري تقريبا عادوا إلى المناطق التي قضت فيها تركيا على الإرهاب شمالي سوريا.
وأوضح أنه تناول مع الحكومة مسألة إعادة السوريين
للأماكن التي تسيطر عليها في إطار المسار الرباعي الذي يضم روسيا وإيران أيضا.
وأشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية الأخير في موسكو شهد الاتفاق على إعداد البنية التحتية لإرسال السوريين بشكل آمن إلى الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة.
وأردف: "بعبارة أخرى، نحن مصممون بالفعل على إعادة السوريين. ثانيًا، نحن لا نفعل ذلك بخطاب عنصري، ولا ننسى أنهم بشر أيضًا".
وذكر أن القطاع الأكبر من السوريين في تركيا يرغبون في العودة لبلادهم.