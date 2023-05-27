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تركيا: نسعى لإعادة اللاجئين السوريين بشكل آمن
تركيا: نسعى لإعادة اللاجئين السوريين بشكل آمن
أعلنت تركيا أنها تسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية بشكل آمن. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T13:55+0000
2023-05-27T13:55+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن 553 ألف سوري تقريبا عادوا إلى المناطق التي قضت فيها تركيا على الإرهاب شمالي سوريا.وأوضح أنه تناول مع الحكومة مسألة إعادة السوريين للأماكن التي تسيطر عليها في إطار المسار الرباعي الذي يضم روسيا وإيران أيضا.وأشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية الأخير في موسكو شهد الاتفاق على إعداد البنية التحتية لإرسال السوريين بشكل آمن إلى الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة.وأردف: "بعبارة أخرى، نحن مصممون بالفعل على إعادة السوريين. ثانيًا، نحن لا نفعل ذلك بخطاب عنصري، ولا ننسى أنهم بشر أيضًا".وذكر أن القطاع الأكبر من السوريين في تركيا يرغبون في العودة لبلادهم.
https://sputnikarabic.ae/20230522/أردوغان-أنقرة-تعد-خطة-لعودة-اللاجئين-السوريين-1077326397.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

تركيا: نسعى لإعادة اللاجئين السوريين بشكل آمن

13:55 GMT 27.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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أعلنت تركيا أنها تسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية بشكل آمن.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، بحسب وكالة "الأناضول".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
أردوغان: أنقرة تعد خطة لعودة اللاجئين السوريين
22 مايو, 20:18 GMT
وقال الوزير التركي إن 553 ألف سوري تقريبا عادوا إلى المناطق التي قضت فيها تركيا على الإرهاب شمالي سوريا.
وأوضح أنه تناول مع الحكومة مسألة إعادة السوريين للأماكن التي تسيطر عليها في إطار المسار الرباعي الذي يضم روسيا وإيران أيضا.
وأشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية الأخير في موسكو شهد الاتفاق على إعداد البنية التحتية لإرسال السوريين بشكل آمن إلى الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة.
وأردف: "بعبارة أخرى، نحن مصممون بالفعل على إعادة السوريين. ثانيًا، نحن لا نفعل ذلك بخطاب عنصري، ولا ننسى أنهم بشر أيضًا".
وذكر أن القطاع الأكبر من السوريين في تركيا يرغبون في العودة لبلادهم.
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