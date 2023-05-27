https://sputnikarabic.ae/20230527/خبير-توافق-بين-أطياف-المعارضة-اللبنانية-على-تقديم-مرشح-لرئاسة-الجمهورية-1077477671.html
خبير: توافق بين أطياف المعارضة اللبنانية على تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية
خبير: توافق بين أطياف المعارضة اللبنانية على تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية
قال المحلل السياسي جورج العاقوري، إن ثمة حديث من قبل بعض أطراف المعارضة بأن هناك توافق على اسم الوزير السابق جهاد أزعور، كمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T11:26+0000
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لكنه أكد أن "هذا الأمر ليس مكتملًا، خصوصًا وأن هناك شكوكا كثيرة بجبران باسيل، الذي أخل بالمواقف وتنصل منها سابقا، داعيا لانتظار تطبيق ذلك من خلال صناديق الاقتراع"، على حد قوله.وفي تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أوضح أنه "كان هناك تجربة سابقة لجبران باسيل منذ 2016، عندما وقّع على اتفاقية مع القوات اللبنانية، أسفرت عن ترشح ميشيل عون للرئاسة بعد تلاوته عشرة بنود سيادية إصلاحية".وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أمس الجمعة، أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اتفق مع المعارضة على اسم جهاد أزعور مرشحا للرئاسة، ونقلت عن مصادر في المعارضة أن اكتمال التوافق على اسم أزعور تطلب ضمانات طالبت بها عدة أطراف.وأضافت أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، قاد المفاوضات بين المعارضة وباسيل، مشيرة إلى أن التزام الأخير بالمرشح جهاد أزعور كان بضمانة من القوات اللبنانية بعدم الانتقال إلى قائد الجيش.طالع أيضا: الموفد القطري إلى لبنان: تحريك الملف الرئاسي الشاغر أمر يسير... بشرط
https://sputnikarabic.ae/20230427/وزير-خارجية-إيران-ندعم-أي-اتفاق-يفضي-إلى-انتخاب-رئيس-للجمهورية-في-لبنان-1076357120.html
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الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
خبير: توافق بين أطياف المعارضة اللبنانية على تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية
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قال المحلل السياسي جورج العاقوري، إن ثمة حديث من قبل بعض أطراف المعارضة بأن هناك توافق على اسم الوزير السابق جهاد أزعور، كمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
لكنه أكد أن "هذا الأمر ليس مكتملًا، خصوصًا وأن هناك شكوكا كثيرة بجبران باسيل
، الذي أخل بالمواقف وتنصل منها سابقا، داعيا لانتظار تطبيق ذلك من خلال صناديق الاقتراع"، على حد قوله.
وفي تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أوضح أنه "كان هناك تجربة سابقة لجبران باسيل منذ 2016، عندما وقّع على اتفاقية مع القوات اللبنانية، أسفرت عن ترشح ميشيل عون للرئاسة بعد تلاوته عشرة بنود سيادية إصلاحية".
وأكد أن "باسيل تنصل من الاتفاقية نهائيًا ولم ينفذها وكانت النتيجة مأساوية في فترة حكم عون، لذا حتى هذه اللحظة لم يُحسم شئ".
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أمس الجمعة، أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اتفق مع المعارضة على اسم جهاد أزعور مرشحا للرئاسة، ونقلت عن مصادر في المعارضة أن اكتمال التوافق على اسم أزعور تطلب ضمانات طالبت بها عدة أطراف.
وأضافت أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، قاد المفاوضات بين المعارضة
وباسيل، مشيرة إلى أن التزام الأخير بالمرشح جهاد أزعور كان بضمانة من القوات اللبنانية بعدم الانتقال إلى قائد الجيش.