https://sputnikarabic.ae/20230527/روسيا-تنجح-في-وضع-قمر-كوندور-للمراقبة-في-مداره-1077467371.html

روسيا تنجح في وضع قمر "كوندور" للمراقبة في مداره

روسيا تنجح في وضع قمر "كوندور" للمراقبة في مداره

نجحت روسيا في وضع القمر الصناعي (كوندور إف كي أ) للمراقبة بالرادار في المدار، بعد إطلاقه من قاعدة فوستوتشني الفضائية حسبما قال متحدث باسم وكالة الفضاء الروسية... 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T00:38+0000

2023-05-27T00:38+0000

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سويوز

روسيا

قمر اصطناعي

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تم إطلاق صاروخ حامل من طراز (سويوز 2.1 أ ) مع القمر الصناعي (كوندور إف كي أ) في الساعة 00:15 بتوقيت موسكو يوم السبت (21:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، ثم انفصل معزز فريغات مع القمر الصناعي عن المرحلة الثالثة للصاروخ سويوز.وقال متحدث باسم روسكوسموس في الساعات الأولى من يوم السبت، "تم فصل المركبة الفضائية عن المرحلة العليا في الوقت المحدد".سيكون القمر الصناعي (كوندور إف كي أ) المزود بمعدات رادار خاصة قادرًا على إجراء مراقبة على مدار الساعة في جميع الأحوال الجوية لسطح الأرض بدقة متوسطة وعالية.

https://sputnikarabic.ae/20230114/روسيا-تعتزم-إطلاق-ثلاثة-أقمار-صناعية-من-الجيل-التالي-غلوناس-في-عام-2023-1072250594.html

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سويوز, روسيا, قمر اصطناعي