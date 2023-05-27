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https://sputnikarabic.ae/20230527/روسيا-تنجح-في-وضع-قمر-كوندور-للمراقبة-في-مداره-1077467371.html
روسيا تنجح في وضع قمر "كوندور" للمراقبة في مداره
روسيا تنجح في وضع قمر "كوندور" للمراقبة في مداره
نجحت روسيا في وضع القمر الصناعي (كوندور إف كي أ) للمراقبة بالرادار في المدار، بعد إطلاقه من قاعدة فوستوتشني الفضائية حسبما قال متحدث باسم وكالة الفضاء الروسية... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T00:38+0000
2023-05-27T00:38+0000
سويوز
روسيا
قمر اصطناعي
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تم إطلاق صاروخ حامل من طراز (سويوز 2.1 أ ) مع القمر الصناعي (كوندور إف كي أ) في الساعة 00:15 بتوقيت موسكو يوم السبت (21:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، ثم انفصل معزز فريغات مع القمر الصناعي عن المرحلة الثالثة للصاروخ سويوز.وقال متحدث باسم روسكوسموس في الساعات الأولى من يوم السبت، "تم فصل المركبة الفضائية عن المرحلة العليا في الوقت المحدد".سيكون القمر الصناعي (كوندور إف كي أ) المزود بمعدات رادار خاصة قادرًا على إجراء مراقبة على مدار الساعة في جميع الأحوال الجوية لسطح الأرض بدقة متوسطة وعالية.
https://sputnikarabic.ae/20230114/روسيا-تعتزم-إطلاق-ثلاثة-أقمار-صناعية-من-الجيل-التالي-غلوناس-في-عام-2023-1072250594.html
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سويوز, روسيا, قمر اصطناعي
سويوز, روسيا, قمر اصطناعي

روسيا تنجح في وضع قمر "كوندور" للمراقبة في مداره

00:38 GMT 27.05.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصوروضع القمر الصناعي Skif-D"" لمجموعة "سفيرا" الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022
وضع القمر الصناعي Skif-D لمجموعة سفيرا الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
/
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نجحت روسيا في وضع القمر الصناعي (كوندور إف كي أ) للمراقبة بالرادار في المدار، بعد إطلاقه من قاعدة فوستوتشني الفضائية حسبما قال متحدث باسم وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".
تم إطلاق صاروخ حامل من طراز (سويوز 2.1 أ ) مع القمر الصناعي (كوندور إف كي أ) في الساعة 00:15 بتوقيت موسكو يوم السبت (21:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، ثم انفصل معزز فريغات مع القمر الصناعي عن المرحلة الثالثة للصاروخ سويوز.
وقال متحدث باسم روسكوسموس في الساعات الأولى من يوم السبت، "تم فصل المركبة الفضائية عن المرحلة العليا في الوقت المحدد".
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سيكون القمر الصناعي (كوندور إف كي أ) المزود بمعدات رادار خاصة قادرًا على إجراء مراقبة على مدار الساعة في جميع الأحوال الجوية لسطح الأرض بدقة متوسطة وعالية.
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