https://sputnikarabic.ae/20230527/سبب-مدهش-وراء-استمتاع-المعمرين-حتى-100-سنة-بصحة-جيدة-ما-دور-الفيروسات؟-1077475811.html

سبب مدهش وراء استمتاع المعمرين حتى 100 سنة بصحة جيدة.. ما دور الفيروسات؟

سبب مدهش وراء استمتاع المعمرين حتى 100 سنة بصحة جيدة.. ما دور الفيروسات؟

كشفت دراسة عن سبب مدهش تزعم أنه وراء العيش حتى عمر 100 وبصحة جيدة، وهو الإصابة ‏بالفيروسات الصحيحة.‏ 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T10:03+0000

2023-05-27T10:03+0000

2023-05-27T10:17+0000

مجتمع

منوعات

علوم

الأخبار

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104285/52/1042855252_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_84574c0f6459b0aa86b499661943d2cf.jpg

وأثبتت الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر مايكروبيولويجي"، صحة استنتاجاتها على الأقل، على المعمرين من اليابان وسردينيا.واشتهر اليابانيون بالعمر الطويل، بينما تدعي جزيرة سردينيا الإيطالية الصغيرة، أنها تضم واحدة من أعلى النسب من الأشخاص الذين يعيشون حتى 100 عام أو أكثر.وفي الدراسة، قام الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد في أمريكا، بدراسة عينات البراز التي تم جمعها من نحو 200 من المعمرين من اليابان وسردينيا، وذلك بغرض تحليل ميكروبيومات أمعاء المشاركين، وهي مجتمع تريليونات الميكروبات التي تعيش في الأحشاء، ولها تأثيرات عميقة على الصحة، للحصول على أدلة على طول عمرهم.الفيروسات "الجيدة"وتوصل الباحثون أنه مقارنة بالأشخاص في الستينيات من العمر، كان لدى المعمرين مجموعة أكبر من البكتيريا "الجيدة"، وكذلك عدد أكبر من الفيروسات "الجيدة"وتتميز تلك الفيروسات الجيدة بأنها تهاجم وتقتل البكتيريا "السيئة"، وهي التي من الممكن أن تسبب التهابات مؤذية في الأمعاء.وهذه الفيروسات المعينة المعروفة باسم "العاثيات"، شائعة جدا، ويتم استخدامها بشكل متزايد في الأوساط الطبية كبديل للمضادات الحيوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة التهابات الجلد والأمعاء المقاومة للأدوية.كبريتيد الهيدروجينوإلى جانب قتلها للميكروبات الضارة، فإن تلك الفيروسات الجيدة لها ميزة أخرى، وهي قدرتها على تكوين غاز كبريتيد الهيدروجين، الذي على الرغم أن رائحته الكريهة عند خروجه مع إطلاق الريح، فإن يحمل الكثير من الفوائد المحتملة، من أهمها أنه يساعد في الحفاظ على بطانة الأمعاء، بتشكيله حاجزا من الخلايا المكدسة بإحكام، والذي يسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية، كما أنه يمنع البكتيريا والسموم من التسرب إلى الدم، كما يشرح العلماء.كما يحتوي كبريتيد الهيدروجين على آثاره المباشرة والقوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ما قد يفسر سبب إظهار الدراسات أنه يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة الدماغ والقلب والكبد والأعضاء الأخرى.فضلا عن أن غاز كبريتيد الهيدروجين يحسن كفاءة الميتوكوندريا "البطاريات" الموجودة في خلايانا، والتي تشير بدورها إلى أنها تسهم في تحسين الطاقة وصحة الخلية.كيفية الفوز بفيروسات الأمعاء الصحيحةينصح العلماء أنه من أجل تحسين صحة الميكروبيوم داخل الأمعاء، والحصول على الفيروسات الصحيحة، لابد من ممارسة الرياضة، وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات والبقوليات الغنية بالألياف، بما في ذلك الكثير من الخضر الغنية بالكبريت، مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف واللفت والفجل، ما يساعد على تعزيز الإنتاج الداخلي لكبريتيد الهيدروجين.كما نصحوا بممارسة البستنة، التي تعتبر طريقة رائعة أخرى لزراعة ميكروبات الأمعاء الجيدة، لأنها تجعل الإنسان على اتصال وثيق بالتربة الغنية بالبق، وتساعد على قضاء الوقت في الهواء الطلق، وهو ما يفسر تمتع البستانيون بالعيش لفترات عمر أطول.

https://sputnikarabic.ae/20220828/أكبر-معمر-في-بريطانيا-يكشف-سر-بلوغه-110-أعوام-1066944173.html

https://sputnikarabic.ae/20230523/هل-تتسبب-ظروف-الصحة-النفسية-في-شيخوخة-جسدك-بسرعة-أكبر-دراسة-حديثة-تكشف-التفاصيل-1077336375.html

https://sputnikarabic.ae/20230521/دراسة-تكشف-عن-بكتيريا-متسربة-من-الأمعاء-تسبب-زيادة-في-الوزن-1077277829.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, الأخبار, العالم