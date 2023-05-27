https://sputnikarabic.ae/20230527/سلطان-عمان-يزور-طهران-لبحث-التطورات-الإقليمية-1077481945.html

سلطان عمان يزور طهران لبحث التطورات الإقليمية

سلطان عمان يزور طهران لبحث التطورات الإقليمية

يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإيرانية طهران، غدا الأحد، في زيارة تستمر يومين لبحث التطورات الإقليمية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T13:59+0000

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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأضافت: "يستقبل الرئيس رئيسي السلطان هيثم بن طارق رسمياً في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران مساء غد الأحد".وتابعت: "تأتي الزيارة في إطار المشاورات الجارية بين البلدين لمناقشة مختلف التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية".وتتمتع عُمان بعلاقات وثيقة مع إيران، وكثيراً ما تولت أدوار الوساطة في النزاعات الإقليمية أو في النزاعات بين طهرانوالحكومات الأخرى، في العالم العربي وفي الغرب.وأمس الجمعة، أعلنت سلطنة عمان، التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.وقالت الخارجية العمانية في بيان، إن المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل بينهما.وأضاف البيان أنه تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط، الجمعة 26 مايو/ أيار 2023، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.ويقول مراقبون إن الزيارة المرتقبة لسلطان عمان إلى طهران والتي تأتي بعد زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي، ستبحث ملفات من ضمنها إعادة العلاقات بين مصر وإيران.

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https://sputnikarabic.ae/20230526/سلطنة-عمان-تعلن-التوصل-لاتفاق-بين-إيران-وبلجيكا-للإفراج-المتبادل-عن-السجناء-1077446606.html

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