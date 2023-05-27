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سلطان عمان يزور طهران لبحث التطورات الإقليمية
سلطان عمان يزور طهران لبحث التطورات الإقليمية
يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإيرانية طهران، غدا الأحد، في زيارة تستمر يومين لبحث التطورات الإقليمية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T13:59+0000
2023-05-27T13:59+0000
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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأضافت: "يستقبل الرئيس رئيسي السلطان هيثم بن طارق رسمياً في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران مساء غد الأحد".وتابعت: "تأتي الزيارة في إطار المشاورات الجارية بين البلدين لمناقشة مختلف التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية".وتتمتع عُمان بعلاقات وثيقة مع إيران، وكثيراً ما تولت أدوار الوساطة في النزاعات الإقليمية أو في النزاعات بين طهرانوالحكومات الأخرى، في العالم العربي وفي الغرب.وأمس الجمعة، أعلنت سلطنة عمان، التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.وقالت الخارجية العمانية في بيان، إن المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل بينهما.وأضاف البيان أنه تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط، الجمعة 26 مايو/ أيار 2023، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.ويقول مراقبون إن الزيارة المرتقبة لسلطان عمان إلى طهران والتي تأتي بعد زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي، ستبحث ملفات من ضمنها إعادة العلاقات بين مصر وإيران.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي

سلطان عمان يزور طهران لبحث التطورات الإقليمية

13:59 GMT 27.05.2023
© AP Photo 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AP Photo
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يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإيرانية طهران، غدا الأحد، في زيارة تستمر يومين لبحث التطورات الإقليمية.
وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأضافت: "يستقبل الرئيس رئيسي السلطان هيثم بن طارق رسمياً في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران مساء غد الأحد".
وتابعت: "تأتي الزيارة في إطار المشاورات الجارية بين البلدين لمناقشة مختلف التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية".
2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
من مصر إلى إيران.. هل تتمكن سلطنة عمان من تحقيق التقارب بين القاهرة وطهران
25 مايو, 18:57 GMT
وتتمتع عُمان بعلاقات وثيقة مع إيران، وكثيراً ما تولت أدوار الوساطة في النزاعات الإقليمية أو في النزاعات بين طهرانوالحكومات الأخرى، في العالم العربي وفي الغرب.
وأمس الجمعة، أعلنت سلطنة عمان، التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.
علم سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
سلطنة عمان تنجح في الوساطة بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن المحتجزين
أمس, 10:18 GMT
وقالت الخارجية العمانية في بيان، إن المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل بينهما.
وأضاف البيان أنه تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط، الجمعة 26 مايو/ أيار 2023، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.
ويقول مراقبون إن الزيارة المرتقبة لسلطان عمان إلى طهران والتي تأتي بعد زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي، ستبحث ملفات من ضمنها إعادة العلاقات بين مصر وإيران.
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