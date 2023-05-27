https://sputnikarabic.ae/20230527/صحيفة-الجيش-السوداني-يصادر-أسلحة-قادمة-من-دولة-أجنبية-لصالح-الدعم-السريع-1077474107.html

صحيفة: الجيش السوداني يصادر أسلحة قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع

صحيفة: الجيش السوداني يصادر أسلحة قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع

أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، أن "الجيش السوداني صادر أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية في ولاية البحر الأحمر". 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T08:20+0000

2023-05-27T08:20+0000

2023-05-27T08:20+0000

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ونقلت صحيفة "السوداني"، عن مصادر، قولها إن "شعبة الاستخبارات العسكرية في البحر الأحمر ضبطت مجموعة من الأسلحة والذخائر جنوبي محلية سواكن، قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع".وأضاف المصادر أنه "يجري الآن رصد هذه المجموعات التي تتعامل مع قوات الدعم السريع لإيصال الإمداد الخارجي لهم".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.ولم تفلح أكثر من هدنة جرى الاتفاق عليها بين طرفي القتال بوساطات عربية وأمريكية، في إنهاء القتال والحد من تبعاته على المدنيين، كان آخرها اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو الجاري.وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية، بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم حميدتي الجيش السوداني، بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة؛ فيما اعتبر الجيش، تحركات قوات الدعم السريع، تمردا على الدولة.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي