عربي
الخارجية الروسية: إرسال أسلحة تركية إلى كييف يتعارض مع وساطة أنقرة لوقف إطلاق النار- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230527/صحيفة-الجيش-السوداني-يصادر-أسلحة-قادمة-من-دولة-أجنبية-لصالح-الدعم-السريع-1077474107.html
صحيفة: الجيش السوداني يصادر أسلحة قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع
صحيفة: الجيش السوداني يصادر أسلحة قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع
أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، أن "الجيش السوداني صادر أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية في ولاية البحر الأحمر". 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T08:20+0000
2023-05-27T08:20+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg
ونقلت صحيفة "السوداني"، عن مصادر، قولها إن "شعبة الاستخبارات العسكرية في البحر الأحمر ضبطت مجموعة من الأسلحة والذخائر جنوبي محلية سواكن، قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع".وأضاف المصادر أنه "يجري الآن رصد هذه المجموعات التي تتعامل مع قوات الدعم السريع لإيصال الإمداد الخارجي لهم".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.ولم تفلح أكثر من هدنة جرى الاتفاق عليها بين طرفي القتال بوساطات عربية وأمريكية، في إنهاء القتال والحد من تبعاته على المدنيين، كان آخرها اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو الجاري.وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية، بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم حميدتي الجيش السوداني، بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة؛ فيما اعتبر الجيش، تحركات قوات الدعم السريع، تمردا على الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230527/غوتيريش-يعبر-عن-فخره-بعمل-المبعوث-الأممي-في-السودان-وصدمته-من-طلب-البرهان-إنهاء-مهامه-1077472145.html
https://sputnikarabic.ae/20230527/قوات-الدعم-السريع-تصف-قرار-الجيش-السوداني-استدعاء-الاحتياط-بـالخطير-1077472339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_62deb235556276b450545a5ff338308e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

صحيفة: الجيش السوداني يصادر أسلحة قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع

08:20 GMT 27.05.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، أن "الجيش السوداني صادر أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية في ولاية البحر الأحمر".
ونقلت صحيفة "السوداني"، عن مصادر، قولها إن "شعبة الاستخبارات العسكرية في البحر الأحمر ضبطت مجموعة من الأسلحة والذخائر جنوبي محلية سواكن، قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع".
وأضاف المصادر أنه "يجري الآن رصد هذه المجموعات التي تتعامل مع قوات الدعم السريع لإيصال الإمداد الخارجي لهم".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
غوتيريش يعبر عن فخره بعمل المبعوث الأممي في السودان وصدمته من طلب البرهان إنهاء مهامه
06:49 GMT
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.
ولم تفلح أكثر من هدنة جرى الاتفاق عليها بين طرفي القتال بوساطات عربية وأمريكية، في إنهاء القتال والحد من تبعاته على المدنيين، كان آخرها اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو الجاري.
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
قوات الدعم السريع تصف قرار الجيش السوداني استدعاء الاحتياط بـ"الخطير"
07:08 GMT
وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية، بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم حميدتي الجيش السوداني، بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة؛ فيما اعتبر الجيش، تحركات قوات الدعم السريع، تمردا على الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:51 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала