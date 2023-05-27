https://sputnikarabic.ae/20230527/صراع-بين-دب-وقطيع-ذئاب-بسبب-جيفة-وبنهاية-مفاجئة-فيديو-1077492538.html
صراع بين دب وقطيع ذئاب بسبب "جيفة" والنهاية مفاجئة... فيديو
صراع بين دب وقطيع ذئاب بسبب "جيفة" والنهاية مفاجئة... فيديو
تتميز الدببة على اختلاف أصنافها بالحجم الكبير والأنياب الضخمة والمخالب الطويلة مما جعلها تتربع على قمة الهرم البيئي. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T20:33+0000
2023-05-27T20:33+0000
2023-05-27T20:34+0000
نادي الفيديو
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وعلى الرغم من أن الدببة تشكل كابوسا لباقي الحيوانات سواء المفترسة أو العاشبة، إلا أن قواعد الطبيعة دائما ما تخبئ الاستثناءات.فقد رصدت عدسة الكاميرا صراعا حقيقيا في إحدى المناطق الاسكندنافية على جثة أيل، حيث كان بداية من نصيب غرير العسل وبعض الغربان القمّامة.وجذب ضجيج سرب الغربان انتباه دب بني أقبل من بين الأشجار كي يستولي على جثة الحيوان النافق، وكان له ذلك ولكن ليس طويلا.فقد سارع قطيع من الذئاب لاقتناص الفرصة رغم الخصم المهول، حيث حاول القطيع استغلال التفوق العددي لإخافة الدب.ولأن الكثرة تغلب الشجاعة، فقد أدرك الدب بذكائه أنه ليس ندا لقطيع الذئاب، فما كان منه إلا أن انتزع قطعة كبيرة من لحم الأيل وفر متواريا نحو الغابة تاركا الذئاب تتقاسم ما تبقى من الوليمة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
صراع بين دب وقطيع ذئاب بسبب "جيفة" والنهاية مفاجئة... فيديو
20:33 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 20:34 GMT 27.05.2023) تابعنا عبر
تتميز الدببة على اختلاف أصنافها بالحجم الكبير والأنياب الضخمة والمخالب الطويلة مما جعلها تتربع على قمة الهرم البيئي.
وعلى الرغم من أن الدببة تشكل كابوسا لباقي الحيوانات سواء المفترسة أو العاشبة، إلا أن قواعد الطبيعة دائما ما تخبئ الاستثناءات.
فقد رصدت عدسة الكاميرا صراعا حقيقيا في إحدى المناطق الاسكندنافية على جثة أيل، حيث كان بداية من نصيب غرير العسل وبعض الغربان القمّامة.
وجذب ضجيج سرب الغربان انتباه دب بني أقبل من بين الأشجار كي يستولي على جثة الحيوان النافق، وكان له ذلك ولكن ليس طويلا.
فقد سارع قطيع من الذئاب لاقتناص الفرصة رغم الخصم المهول، حيث حاول القطيع استغلال التفوق العددي لإخافة الدب.
ولأن الكثرة تغلب الشجاعة، فقد أدرك الدب بذكائه أنه ليس ندا لقطيع الذئاب، فما كان منه إلا أن انتزع قطعة كبيرة من لحم الأيل وفر متواريا نحو الغابة تاركا الذئاب تتقاسم ما تبقى من الوليمة
.