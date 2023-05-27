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https://sputnikarabic.ae/20230527/عضو-بالمجلس-الأعلى-للدولة-اجتماعات-الأطراف-العسكرية-أهم-حلقات-العملية-السياسية-في-ليبيا-1077488136.html
عضو بالمجلس الأعلى للدولة: اجتماعات الأطراف العسكرية أهم حلقات العملية السياسية في ليبيا
عضو بالمجلس الأعلى للدولة: اجتماعات الأطراف العسكرية أهم حلقات العملية السياسية في ليبيا
بالتوازي مع اجتماعات اللجنة المعنية بإعداد القوانين الانتخابية الليبية في المغرب، تعقد الأطراف العسكرية لقاءات تضمن قيادات من الشرق والغرب الليبي، للتوصل... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T17:24+0000
2023-05-27T17:24+0000
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وتهدف الاجتماعات بين الأطراف العسكرية للتوافق على اعتماد آلية لتأمين الانتخابات المقبلة، وكذلك التأكيد على وقف إطلاق النار، والمضي قدما في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن توافق لجنة "6+6"، على القوانين الانتخابية يمهد للانتقال للخطوة التالية التي تتمثل في الجانب الأمني.وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجانب الأهم بعد توافق اللجنة المعنية بالانتخابات، يتمثل في ضرورة توحيد المؤسسة الأمنية العسكرية أو التوافق على إجراء الانتخابات وتأمين العملية الانتخابية.ولفت إلى أن "المشاورات التي تجرى بين الأطراف العسكرية في الوقت الراهن، هي أقرب للتطبيق، خاصة أن الأزمة في ليبيا تتمثل في الجوانب العسكرية، بشكل أكبر من الجوانب السياسية".وتوافقت اللجنة المعنية بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، على مواد القوانين، خلال الاجتماعات المنعقدة في المغرب الأيام الجارية.ومن المقرر أن تحيل اللجنة القوانين بعد التوافق النهائي عليها للبرلمان الليبي لإقرارها دون إجراء أي تعديلات عليها.وتعقد الأطراف العسكرية اجتماعات ومشاورات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والاتفاق على تأمين الانتخابات المرتقبة، وهو ما ينتظره الشارع الليبي في الوقت الراهن، خاصة في ظل إجماع على ضرورة التوافق الأمني الذي بات ضروريا للمضي قدما بالعملية السياسية في البلاد.وأعلنت مصر، يوم الأربعاء الماضي، ترحيبها بجهود لجنة "6+6" المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد في البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 مايو/ أيار الجاري".وقالت الخارجية إن مصر "تتطلع إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة "6+6" لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في ليبيا، والتزاما بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله".وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النواب الليبي و"مجلس الدولة"، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ 13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.وحسب أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلس النواب والدولة في الآونة الأخيرة يمهد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90 في المئة من القوانين.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

عضو بالمجلس الأعلى للدولة: اجتماعات الأطراف العسكرية أهم حلقات العملية السياسية في ليبيا

17:24 GMT 27.05.2023
© Sputnik . Mohamed Hamidaانطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Sputnik . Mohamed Hamida
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حصري
بالتوازي مع اجتماعات اللجنة المعنية بإعداد القوانين الانتخابية الليبية في المغرب، تعقد الأطراف العسكرية لقاءات تضمن قيادات من الشرق والغرب الليبي، للتوصل لتوافقات بشأن العديد من النقاط.
وتهدف الاجتماعات بين الأطراف العسكرية للتوافق على اعتماد آلية لتأمين الانتخابات المقبلة، وكذلك التأكيد على وقف إطلاق النار، والمضي قدما في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.
قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن توافق لجنة "6+6"، على القوانين الانتخابية يمهد للانتقال للخطوة التالية التي تتمثل في الجانب الأمني.
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
البعثة الأممية في ليبيا: أحداث الزاوية تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية
10:08 GMT
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجانب الأهم بعد توافق اللجنة المعنية بالانتخابات، يتمثل في ضرورة توحيد المؤسسة الأمنية العسكرية أو التوافق على إجراء الانتخابات وتأمين العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن "المشاورات التي تجرى بين الأطراف العسكرية في الوقت الراهن، هي أقرب للتطبيق، خاصة أن الأزمة في ليبيا تتمثل في الجوانب العسكرية، بشكل أكبر من الجوانب السياسية".
وتوافقت اللجنة المعنية بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، على مواد القوانين، خلال الاجتماعات المنعقدة في المغرب الأيام الجارية.
ومن المقرر أن تحيل اللجنة القوانين بعد التوافق النهائي عليها للبرلمان الليبي لإقرارها دون إجراء أي تعديلات عليها.
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
المشري يطالب المجلس الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير من الدبيبة بعد أحداث مدينة الزاوية
07:33 GMT
وتعقد الأطراف العسكرية اجتماعات ومشاورات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والاتفاق على تأمين الانتخابات المرتقبة، وهو ما ينتظره الشارع الليبي في الوقت الراهن، خاصة في ظل إجماع على ضرورة التوافق الأمني الذي بات ضروريا للمضي قدما بالعملية السياسية في البلاد.
وأعلنت مصر، يوم الأربعاء الماضي، ترحيبها بجهود لجنة "6+6" المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد في البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 مايو/ أيار الجاري".
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
مجلس النواب الليبي يدين استهداف الطيران المسير لمنزل أحد أعضائه في الزاوية
أمس, 17:59 GMT
وقالت الخارجية إن مصر "تتطلع إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة "6+6" لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في ليبيا، والتزاما بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله".
وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النواب الليبي و"مجلس الدولة"، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ 13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.
وحسب أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلس النواب والدولة في الآونة الأخيرة يمهد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90 في المئة من القوانين.
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