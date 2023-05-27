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https://sputnikarabic.ae/20230527/غوتيريش-يعبر-عن-فخره-بعمل-المبعوث-الأممي-في-السودان-وصدمته-من-طلب-البرهان-إنهاء-مهامه-1077472145.html
غوتيريش يعبر عن فخره بعمل المبعوث الأممي في السودان وصدمته من طلب البرهان إنهاء مهامه
غوتيريش يعبر عن فخره بعمل المبعوث الأممي في السودان وصدمته من طلب البرهان إنهاء مهامه
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن صدمته إزاء طلب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنهاء مهام المبعوث... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T06:49+0000
2023-05-27T07:40+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الأمم المتحدة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "الأمين العام فخور بعمل المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ويجدد التأكيد على ثقته الكاملة في ممثله الخاص في السودان".وكان قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، طالب أمس الجمعه، الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها إلى السودان، قائلا: "إن وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.ولم تفلح أكثر من هدنة جرى الاتفاق عليها بين طرفي القتال بوساطات عربية وأمريكية في إنهاء القتال والحد من تبعاته على المدنيين، كان آخرها اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو/ أيار الجاري.وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية، بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.طالع أيضا: مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس يغادر السودان بعد تلقيه تهديدات بطرد البعثة الأممية
https://sputnikarabic.ae/20230526/البرهان-نطالب-الأمم-المتحدة-باستبدال-مبعوثها-للسودان-فولكر-بيرتس--عاجل-1077464153.html
https://sputnikarabic.ae/20230524/الأمم-المتحدة-أكثر-من-300-ألف-شخص-فروا-من-السودان-إلى-الدول-المجاورة-1077388736.html
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أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

غوتيريش يعبر عن فخره بعمل المبعوث الأممي في السودان وصدمته من طلب البرهان إنهاء مهامه

06:49 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 07:40 GMT 27.05.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن صدمته إزاء طلب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنهاء مهام المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الأمم المتحدة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "الأمين العام فخور بعمل المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ويجدد التأكيد على ثقته الكاملة في ممثله الخاص في السودان".
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
البرهان: نطالب الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها للسودان "فولكر بيرتس"
أمس, 18:32 GMT
وكان قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، طالب أمس الجمعه، الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها إلى السودان، قائلا: "إن وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة".
وأضاف البرهان، في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أن "ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة".
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة
24 مايو, 11:43 GMT
ولم تفلح أكثر من هدنة جرى الاتفاق عليها بين طرفي القتال بوساطات عربية وأمريكية في إنهاء القتال والحد من تبعاته على المدنيين، كان آخرها اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو/ أيار الجاري.
وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية، بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
طالع أيضا: مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس يغادر السودان بعد تلقيه تهديدات بطرد البعثة الأممية
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