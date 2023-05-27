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https://sputnikarabic.ae/20230527/فريق-فني-سعودي-يصل-إلى-دمشق-لمناقشة-آليات-إعادة-فتح-سفارة-المملكة--1077482734.html
فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة
فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة
وصل فريق فني سعودي، اليوم السبت، إلى دمشق، لمناقسة آليات إعادة فتح سفارة المملكة، وسط ترحيب سوري. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T14:29+0000
2023-05-27T14:29+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة العربية السعودية استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية".وأضافت أن الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، التقى في دمشق بمعاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية.وخلال اللقاء، "عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي"، بحسب المصدر ذاته.وفي 19 مايو/أيار الجاري، وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية الـ 32 لأول مرة منذ 12 عاما.ووقتها، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة "سندعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا".وأكد ابن فرحان على أن "المواقف المتشددة لا تصب في مصلحة الشعب السوري"، مضيفا: "نعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".وقال وزير الخارجية السعودي: "سنتحاور مع شركائنا الغربيين بشأن العلاقات مع سوريا"، مؤكدا أن "وجهة نظر المملكة أن الوضع القائم في سوريا غير قابل للاستدامة"، وأعرب عن أمله في أن "تسهم عودة سوريا للجامعة العربية بإنهاء أزمتها".وأعلنت الجامعة العربية، في 7 مايو الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230519/وزير-الخارجية-السعودي-سندعم-مشروعات-التعافي-الاقتصادي-في-سوريا-ونعمل-على-إعادة-اللاجئين-1077233300.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, السعودية, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, السعودية, الأخبار

فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة

14:29 GMT 27.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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وصل فريق فني سعودي، اليوم السبت، إلى دمشق، لمناقسة آليات إعادة فتح سفارة المملكة، وسط ترحيب سوري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة العربية السعودية استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية".
وأضافت أن الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، التقى في دمشق بمعاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية.
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وخلال اللقاء، "عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي"، بحسب المصدر ذاته.
وفي 19 مايو/أيار الجاري، وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية الـ 32 لأول مرة منذ 12 عاما.
ووقتها، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة "سندعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا".
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
الرئيس السوري: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعنا
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وأكد ابن فرحان على أن "المواقف المتشددة لا تصب في مصلحة الشعب السوري"، مضيفا: "نعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
وقال وزير الخارجية السعودي: "سنتحاور مع شركائنا الغربيين بشأن العلاقات مع سوريا"، مؤكدا أن "وجهة نظر المملكة أن الوضع القائم في سوريا غير قابل للاستدامة"، وأعرب عن أمله في أن "تسهم عودة سوريا للجامعة العربية بإنهاء أزمتها".
وأعلنت الجامعة العربية، في 7 مايو الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.
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