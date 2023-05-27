https://sputnikarabic.ae/20230527/قائد-البحرية-الإيرانية-نمتلك-مسيرة-يمكنها-تدمير-الغواصات-على-مسافات-بعيدة-1077495776.html
قائد البحرية الإيرانية: نمتلك مسيرة يمكنها تدمير الغواصات على مسافات بعيدة
قائد البحرية الإيرانية: نمتلك مسيرة يمكنها تدمير الغواصات على مسافات بعيدة
تواصل إيران تطوير قدراتها العسكرية في مجال الطائرات المسيرة، التي تشمل طائرة مسيرة يمكنها تدمير الغواصات المعادية أثناء إبحارها على مسافات بعيدة. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T21:00+0000
2023-05-27T21:00+0000
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جاء ذلك في تصريح للأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم السبت.وقال الأدميرال إيراني إن المسيرة المضادة للغواصات التي تملكها القوات البحرية الإيرانية يتجاوز مداها ألف كيلومترا، مشيرا إلى أنها تستطيع تدمير الغواصات المعادية بما تحمله من طوربيدات متطورة.ولفت قائد البحرية الإيرانية إلى أن الغواصة المضادة للغواصات يتم تزويدها بأنواع مختلفة من الطوربيدات منها الطوربيد "مارك - 46".وأوضح أن الطائرة المضادة للغواصات يمكن استخدامها أيضا ضد السفن الحربية المعادية بتغيير تسليحها وتزويدها بطوربيدات مضادة للسفن.وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الطائرة المسيرة التي يتحدث عنها تستخدم أنواعا خاصة من وسائل الكشف عن العدو منها أجهزة السونار المتطورة، التي دخلت الخدمة في البحرية الإيرانية.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط
قائد البحرية الإيرانية: نمتلك مسيرة يمكنها تدمير الغواصات على مسافات بعيدة
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تواصل إيران تطوير قدراتها العسكرية في مجال الطائرات المسيرة، التي تشمل طائرة مسيرة يمكنها تدمير الغواصات المعادية أثناء إبحارها على مسافات بعيدة.
جاء ذلك في تصريح للأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم السبت.
وقال الأدميرال إيراني إن المسيرة المضادة للغواصات التي تملكها القوات البحرية الإيرانية يتجاوز مداها ألف كيلومترا، مشيرا إلى أنها تستطيع تدمير الغواصات المعادية بما تحمله من طوربيدات
متطورة.
ولفت قائد البحرية الإيرانية
إلى أن الغواصة المضادة للغواصات يتم تزويدها بأنواع مختلفة من الطوربيدات منها الطوربيد "مارك - 46".
وأوضح أن الطائرة المضادة للغواصات يمكن استخدامها أيضا ضد السفن الحربية المعادية بتغيير تسليحها وتزويدها بطوربيدات مضادة للسفن.
وأوضح القائد العسكري الإيراني
أن الطائرة المسيرة التي يتحدث عنها تستخدم أنواعا خاصة من وسائل الكشف عن العدو منها أجهزة السونار المتطورة، التي دخلت الخدمة في البحرية الإيرانية.