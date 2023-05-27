عربي
بوتين: حرس الحدود الروسي سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة روسيا وشعبها
https://sputnikarabic.ae/20230527/قائد-البحرية-الإيرانية-نمتلك-مسيرة-يمكنها-تدمير-الغواصات-على-مسافات-بعيدة-1077495776.html
قائد البحرية الإيرانية: نمتلك مسيرة يمكنها تدمير الغواصات على مسافات بعيدة
قائد البحرية الإيرانية: نمتلك مسيرة يمكنها تدمير الغواصات على مسافات بعيدة
تواصل إيران تطوير قدراتها العسكرية في مجال الطائرات المسيرة، التي تشمل طائرة مسيرة يمكنها تدمير الغواصات المعادية أثناء إبحارها على مسافات بعيدة. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T21:00+0000
2023-05-27T21:00+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102303/52/1023035252_0:89:1024:665_1920x0_80_0_0_a61b3d7fb48624d745c94290513bafe4.jpg
جاء ذلك في تصريح للأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم السبت.وقال الأدميرال إيراني إن المسيرة المضادة للغواصات التي تملكها القوات البحرية الإيرانية يتجاوز مداها ألف كيلومترا، مشيرا إلى أنها تستطيع تدمير الغواصات المعادية بما تحمله من طوربيدات متطورة.ولفت قائد البحرية الإيرانية إلى أن الغواصة المضادة للغواصات يتم تزويدها بأنواع مختلفة من الطوربيدات منها الطوربيد "مارك - 46".وأوضح أن الطائرة المضادة للغواصات يمكن استخدامها أيضا ضد السفن الحربية المعادية بتغيير تسليحها وتزويدها بطوربيدات مضادة للسفن.وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الطائرة المسيرة التي يتحدث عنها تستخدم أنواعا خاصة من وسائل الكشف عن العدو منها أجهزة السونار المتطورة، التي دخلت الخدمة في البحرية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230527/وزارة-الدفاع-الإيرانية-تكشف-خصائص-صاروخ-خيبر-الجديد-وقدراته-على-الإفلات-من-الرادارات-1077476726.html
https://sputnikarabic.ae/20230527/الحرس-الثوري-أمن-الخليج-تؤمنه-إيران-ودول-المنطقة-ولا-داعي-لتواجد-أمريكا-وغيرها-1077473349.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102303/52/1023035252_127:0:1024:673_1920x0_80_0_0_cb4eb31f877c94e852e43e10d894a55c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط

قائد البحرية الإيرانية: نمتلك مسيرة يمكنها تدمير الغواصات على مسافات بعيدة

21:00 GMT 27.05.2023
© Fotobank.ru/Getty Images / غواصة إيرانية بيسات
غواصة إيرانية بيسات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Fotobank.ru/Getty Images /
تابعنا عبرTelegram
تواصل إيران تطوير قدراتها العسكرية في مجال الطائرات المسيرة، التي تشمل طائرة مسيرة يمكنها تدمير الغواصات المعادية أثناء إبحارها على مسافات بعيدة.
جاء ذلك في تصريح للأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم السبت.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
وزارة الدفاع الإيرانية تكشف خصائص صاروخ "خيبر" الجديد وقدراته على الإفلات من الرادارات
10:51 GMT
وقال الأدميرال إيراني إن المسيرة المضادة للغواصات التي تملكها القوات البحرية الإيرانية يتجاوز مداها ألف كيلومترا، مشيرا إلى أنها تستطيع تدمير الغواصات المعادية بما تحمله من طوربيدات متطورة.
ولفت قائد البحرية الإيرانية إلى أن الغواصة المضادة للغواصات يتم تزويدها بأنواع مختلفة من الطوربيدات منها الطوربيد "مارك - 46".
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، يكشفون عن قاعدة عسكرية تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
الحرس الثوري: أمن الخليج تؤمنه إيران ودول المنطقة ولا داعي لتواجد أمريكا وغيرها
08:00 GMT
وأوضح أن الطائرة المضادة للغواصات يمكن استخدامها أيضا ضد السفن الحربية المعادية بتغيير تسليحها وتزويدها بطوربيدات مضادة للسفن.
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الطائرة المسيرة التي يتحدث عنها تستخدم أنواعا خاصة من وسائل الكشف عن العدو منها أجهزة السونار المتطورة، التي دخلت الخدمة في البحرية الإيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала