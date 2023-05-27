https://sputnikarabic.ae/20230527/كلوب-عن-التغريدة-الأخيرة-لمحمد-صلاح-مو-لن-يغادر-ليفربول-1077477041.html
كلوب عن التغريدة الأخيرة لمحمد صلاح: مو لن يغادر ليفربول
كلوب عن التغريدة الأخيرة لمحمد صلاح: مو لن يغادر ليفربول
أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن تغريدة محمد صلاح التي فسرها البعض على أنها تمهيد لمغادرته فريق ليفربول، لا تعني ذلك مطلقا. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T10:56+0000
2023-05-27T10:56+0000
2023-05-27T10:56+0000
رياضة
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ووفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، قال كلوب: "ليس لدي مخاوف من أن النجم المصري محمد صلاح، الذي غرد بأنه "لا توجد أعذار" لفشل ليفربول في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، يتطلع إلى الرحيل هذا الصيف".وفسّر كلوب تغريدة صلاح، التي نشرها عقب انتهاء مباراة فريقه أمام اليونايتد أمس، بأنه كان "يعبر عن أسفه فقط للمشجعين بسبب تدني إنجازهم الجماعي هذا الموسم".وقال المدير الفني لفريق ليفربول: "لا تقلق... من الواضح أن مو يحب التواجد هنا... وكان مو جزءًا مما قال في اعتذاره.. إنه يعتذر عما فعلناه وليس الاعتذار عما فعله الآخرون..."وكان النجم محمد صلاح قد نشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، مساء الخميس، عبر فيه عن حزنه على عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، قال فيها: "أنا محطم تماما، لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل لهذه المنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف لكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. لقد خذلنا أنفسنا وإياكم".طالع أيضا: محمد صلاح يكشف حلمه الأكبر منذ كان طفلا وأغلى لقب في حياته
https://sputnikarabic.ae/20230526/محمد-صلاح-يعتذر-لجماهير-ليفربول-في-رسالة-مؤثرة-بعد-فشل-التأهل-لدوري-أبطال-أوروبا-1077441364.html
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رياضة, ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
رياضة, ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
كلوب عن التغريدة الأخيرة لمحمد صلاح: مو لن يغادر ليفربول
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أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن تغريدة محمد صلاح التي فسرها البعض على أنها تمهيد لمغادرته فريق ليفربول، لا تعني ذلك مطلقا.
ووفق تصريحات
نقلتها وسائل إعلام بريطانية، قال كلوب: "ليس لدي مخاوف من أن النجم المصري محمد صلاح، الذي غرد بأنه "لا توجد أعذار" لفشل ليفربول في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، يتطلع إلى الرحيل هذا الصيف".
وفسّر كلوب تغريدة صلاح، التي نشرها عقب انتهاء مباراة فريقه
أمام اليونايتد أمس، بأنه كان "يعبر عن أسفه فقط للمشجعين بسبب تدني إنجازهم الجماعي هذا الموسم".
وقال المدير الفني لفريق ليفربول: "لا تقلق... من الواضح أن مو يحب التواجد هنا... وكان مو جزءًا مما قال في اعتذاره.. إنه يعتذر عما فعلناه وليس الاعتذار عما فعله الآخرون..."
وتابع: "إذا جاء أحد اللاعبين إلي، وقال لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر... سأقود له السيارة بنفسي إلى النادي الآخر"، مستدركا: "أنا مسؤول عن هذه الفوضى، أو أي شيء آخر، لذا لا يمكنك الذهاب في هذه اللحظات. ليس هذا هو الحال مع مو، على الإطلاق، ولم يخبرني أحد آخر بمثل هذا الأمر... إنهم يسألونني عما إذا كان بإمكانهم الحصول على عطلة أطول أو أي شيء آخر".
وكان النجم محمد صلاح قد نشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، مساء الخميس، عبر فيه عن حزنه على عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، قال فيها: "أنا محطم تماما، لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا، كان لدينا كل ما
نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل لهذه المنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف لكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. لقد خذلنا أنفسنا وإياكم".