https://sputnikarabic.ae/20230527/كلوب-عن-التغريدة-الأخيرة-لمحمد-صلاح-مو-لن-يغادر-ليفربول-1077477041.html

كلوب عن التغريدة الأخيرة لمحمد صلاح: مو لن يغادر ليفربول

كلوب عن التغريدة الأخيرة لمحمد صلاح: مو لن يغادر ليفربول

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن تغريدة محمد صلاح التي فسرها البعض على أنها تمهيد لمغادرته فريق ليفربول، لا تعني ذلك مطلقا. 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T10:56+0000

2023-05-27T10:56+0000

2023-05-27T10:56+0000

رياضة

ليفربول

أخبار دوري أبطال أوروبا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103695/52/1036955284_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_48e055e86eeca339eccf68cbf3f1dfd0.jpg

ووفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، قال كلوب: "ليس لدي مخاوف من أن النجم المصري محمد صلاح، الذي غرد بأنه "لا توجد أعذار" لفشل ليفربول في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، يتطلع إلى الرحيل هذا الصيف".وفسّر كلوب تغريدة صلاح، التي نشرها عقب انتهاء مباراة فريقه أمام اليونايتد أمس، بأنه كان "يعبر عن أسفه فقط للمشجعين بسبب تدني إنجازهم الجماعي هذا الموسم".وقال المدير الفني لفريق ليفربول: "لا تقلق... من الواضح أن مو يحب التواجد هنا... وكان مو جزءًا مما قال في اعتذاره.. إنه يعتذر عما فعلناه وليس الاعتذار عما فعله الآخرون..."وكان النجم محمد صلاح قد نشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، مساء الخميس، عبر فيه عن حزنه على عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، قال فيها: "أنا محطم تماما، لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل لهذه المنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف لكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. لقد خذلنا أنفسنا وإياكم".طالع أيضا: محمد صلاح يكشف حلمه الأكبر منذ كان طفلا وأغلى لقب في حياته

https://sputnikarabic.ae/20230526/محمد-صلاح-يعتذر-لجماهير-ليفربول-في-رسالة-مؤثرة-بعد-فشل-التأهل-لدوري-أبطال-أوروبا-1077441364.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار