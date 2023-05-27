https://sputnikarabic.ae/20230527/لانتسيت-تقوم-بتكتيكات-هجومية-جديدة-فيديو-1077472489.html
"لانتسيت" تقوم بتكتيكات هجومية جديدة... فيديو
"لانتسيت" تقوم بتكتيكات هجومية جديدة... فيديو
تنتقل القوات المسلحة الروسية إلى تكتيك جديد لاستخدام "لانتسيت"، الطائرة المسيرة في منطقة العملية الخاصة. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T07:02+0000
2023-05-27T07:02+0000
2023-05-27T07:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يمكن أن ترى في اللقطات المنشورة على الإنترنت، كيف أحدثت الطائرة الانتحارية ثقبًا في الحظيرة، بينما تصطدم الثانية بنظام الدفاع الجوي "أوسا" للعدو.أصبحت الطائرة المسيرة "لانتسيت" كارثة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ ظهورها في المقدمة، دمرت أكثر من مئة هدف. من بينها، مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ودبابات، وعربات مصفحة، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".يعترف العدو أيضًا أن طائرة "لانتسيت" هي أخطر طائرة مسيرة على القوات المسلحة الأوكرانية.
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072769352_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e6c2a27126b5d50d3561b74f3eedc077.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" تقوم بتكتيكات هجومية جديدة... فيديو
تابعنا عبر
تنتقل القوات المسلحة الروسية إلى تكتيك جديد لاستخدام "لانتسيت"، الطائرة المسيرة في منطقة العملية الخاصة.
يمكن أن ترى في اللقطات المنشورة على الإنترنت، كيف أحدثت الطائرة الانتحارية ثقبًا في الحظيرة، بينما تصطدم الثانية بنظام الدفاع الجوي "أوسا" للعدو.
أصبحت الطائرة المسيرة "لانتسيت" كارثة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ ظهورها في المقدمة، دمرت أكثر من مئة هدف. من بينها، مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ودبابات، وعربات مصفحة، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يعترف العدو أيضًا أن طائرة "لانتسيت" هي أخطر طائرة
مسيرة على القوات المسلحة الأوكرانية.