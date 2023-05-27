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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230527/لانتسيت-تقوم-بتكتيكات-هجومية-جديدة-فيديو-1077472489.html
"لانتسيت" تقوم بتكتيكات هجومية جديدة... فيديو
"لانتسيت" تقوم بتكتيكات هجومية جديدة... فيديو
تنتقل القوات المسلحة الروسية إلى تكتيك جديد لاستخدام "لانتسيت"، الطائرة المسيرة في منطقة العملية الخاصة. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T07:02+0000
2023-05-27T07:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يمكن أن ترى في اللقطات المنشورة على الإنترنت، كيف أحدثت الطائرة الانتحارية ثقبًا في الحظيرة، بينما تصطدم الثانية بنظام الدفاع الجوي "أوسا" للعدو.أصبحت الطائرة المسيرة "لانتسيت" كارثة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ ظهورها في المقدمة، دمرت أكثر من مئة هدف. من بينها، مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ودبابات، وعربات مصفحة، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".يعترف العدو أيضًا أن طائرة "لانتسيت" هي أخطر طائرة مسيرة على القوات المسلحة الأوكرانية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" تقوم بتكتيكات هجومية جديدة... فيديو

07:02 GMT 27.05.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
تابعنا عبرTelegram
تنتقل القوات المسلحة الروسية إلى تكتيك جديد لاستخدام "لانتسيت"، الطائرة المسيرة في منطقة العملية الخاصة.
يمكن أن ترى في اللقطات المنشورة على الإنترنت، كيف أحدثت الطائرة الانتحارية ثقبًا في الحظيرة، بينما تصطدم الثانية بنظام الدفاع الجوي "أوسا" للعدو.
أصبحت الطائرة المسيرة "لانتسيت" كارثة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ ظهورها في المقدمة، دمرت أكثر من مئة هدف. من بينها، مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ودبابات، وعربات مصفحة، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يعترف العدو أيضًا أن طائرة "لانتسيت" هي أخطر طائرة مسيرة على القوات المسلحة الأوكرانية.
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