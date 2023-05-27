تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
08:53 GMT 27.05.2023
مصدر دبلوماسي سوداني: أبلغنا الاتحاد الإفريقي أننا قد ننسحب من عضويته إن اتخذ خطوات دون مشاورتنا وأحبطنا خطة لعقد مؤتمر قمة لدول الإيغاد في 12 مايو/ آيار الجاري لأن الأمر تم دون التشاور معنا
08:46 GMT 27.05.2023
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم رغم التهدئة
08:19 GMT 27.05.2023
مجلس السلم والأمن الإفريقي: لا حل عسكريا لأزمة السودان ويجب وقف القتال فورا دون شروط مسبقة وعدد النازحين وصل لأكثر من 700 ألف حتى 9 من مايو/ آيار الجاري
08:06 GMT 27.05.2023
رئاسة قوات الشرطة تجدد الدعوة لكل منسوبيها بالمعاش والقادرين على حمل السلاح بالمركز والولايات بالتبليغ لشرطة المحليات وذلك لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق لبسط الأمن والاستقرار.
07:53 GMT 27.05.2023
صحيفة: الجيش السوداني يضبط أسلحة وذخائر جنوبي سواكن بولاية البحر الأحمر قادمة من دولة أجنبية لصالح قوات الدعم السريع
06:44 GMT 27.05.2023
الأمم المتحدة: الأمين العام أنطونيو غوتيريش مصدوم من طلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنهاء مهام المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، وجدد التأكيد على ثقته الكاملة في ممثله
06:33 GMT 27.05.2023
06:33 GMT 27.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان: إعلان الجيش ببدء التعبئة العامة لمتقاعدي القوات المسلحة، خطير ويعكس يأس وتخبط الانقلابيين وفشلهم في ميدان المعركة
18:54 GMT 26.05.2023
14:11 GMT 26.05.2023
07:53 GMT 25.05.2023
رئيس الاتحاد الأفريقي: الحرب في السودان لا تهدد السودانيين فقط وإنما القارة الأفريقية بأكملها
16:18 GMT 24.05.2023
كيربي: وقف إطلاق النار في السودان صامد إلى حد كبير
11:47 GMT 24.05.2023
11:41 GMT 24.05.2023
الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة منذ بدء الاشتباكات
09:32 GMT 24.05.2023
08:36 GMT 24.05.2023
الصحة السودانية: مصرع 709 أشخاص وإصابة 5424 من المدنيين منذ بدء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع
08:24 GMT 24.05.2023
05:23 GMT 23.05.2023
إطلاق نار متقطع وتحليق للطيران جنوبي أم درمان بعد ساعات من بدء سريان هدنة جديدة
05:18 GMT 23.05.2023
اشتباكات في الخرطوم على رغم بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار
23:59 GMT 22.05.2023
إعلام: هدوء حذر ببعض مناطق الخرطوم مع سريان الهدنة.. واشتباكات في مناطق آخرى