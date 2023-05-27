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https://sputnikarabic.ae/20230527/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T07:51+0000
2023-05-27T07:51+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

07:51 GMT 27.05.2023
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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
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قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
08:53 GMT 27.05.2023
مصدر دبلوماسي سوداني: أبلغنا الاتحاد الإفريقي أننا قد ننسحب من عضويته إن اتخذ خطوات دون مشاورتنا وأحبطنا خطة لعقد مؤتمر قمة لدول الإيغاد في 12 مايو/ آيار الجاري لأن الأمر تم دون التشاور معنا
08:46 GMT 27.05.2023
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم رغم التهدئة
08:19 GMT 27.05.2023
مجلس السلم والأمن الإفريقي: لا حل عسكريا لأزمة السودان ويجب وقف القتال فورا دون شروط مسبقة وعدد النازحين وصل لأكثر من 700 ألف حتى 9 من مايو/ آيار الجاري
08:06 GMT 27.05.2023
رئاسة قوات الشرطة تجدد الدعوة لكل منسوبيها بالمعاش والقادرين على حمل السلاح بالمركز والولايات بالتبليغ لشرطة المحليات وذلك لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق لبسط الأمن والاستقرار.
07:53 GMT 27.05.2023
صحيفة: الجيش السوداني يضبط أسلحة وذخائر جنوبي سواكن بولاية البحر الأحمر قادمة من دولة أجنبية لصالح قوات الدعم السريع
06:44 GMT 27.05.2023
الأمم المتحدة: الأمين العام أنطونيو غوتيريش مصدوم من طلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنهاء مهام المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، وجدد التأكيد على ثقته الكاملة في ممثله
06:33 GMT 27.05.2023
06:33 GMT 27.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان: إعلان الجيش ببدء التعبئة العامة لمتقاعدي القوات المسلحة، خطير ويعكس يأس وتخبط الانقلابيين وفشلهم في ميدان المعركة
18:54 GMT 26.05.2023
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
البرهان: نطالب الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها للسودان "فولكر بيرتس"
أمس, 18:32 GMT
14:11 GMT 26.05.2023
وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، على هامش المنتدى العسكري الدولي آرميا -2022 في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
الدفاع السودانية تدعو كل القادرين على حمل السلاح للتوجه لأقرب قيادة
أمس, 13:37 GMT
07:53 GMT 25.05.2023
رئيس الاتحاد الأفريقي: الحرب في السودان لا تهدد السودانيين فقط وإنما القارة الأفريقية بأكملها
16:18 GMT 24.05.2023
كيربي: وقف إطلاق النار في السودان صامد إلى حد كبير
11:47 GMT 24.05.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة
24 مايو, 11:43 GMT
11:41 GMT 24.05.2023
الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة منذ بدء الاشتباكات
09:32 GMT 24.05.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
الصحة السودانية: مقتل 709 أشخاص وإصابة 5424 من المدنيين منذ بدء الاشتباكات
24 مايو, 09:19 GMT
08:36 GMT 24.05.2023
الصحة السودانية: مصرع 709 أشخاص وإصابة 5424 من المدنيين منذ بدء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع
08:24 GMT 24.05.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
واشنطن: سنحاسب كل من ارتكب جرائم حرب في السودان
24 مايو, 06:56 GMT
05:23 GMT 23.05.2023
إطلاق نار متقطع وتحليق للطيران جنوبي أم درمان بعد ساعات من بدء سريان هدنة جديدة
05:18 GMT 23.05.2023
اشتباكات في الخرطوم على رغم بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار
23:59 GMT 22.05.2023
إعلام: هدوء حذر ببعض مناطق الخرطوم مع سريان الهدنة.. واشتباكات في مناطق آخرى
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