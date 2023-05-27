https://sputnikarabic.ae/20230527/محمد-بن-راشد-يوجه-دعوة-لرئيس-وزراء-إسرائيل-للمشاركة-في-قمة-المناخ-كوب-28-في-الإمارات-1077475449.html
محمد بن راشد يوجه دعوة لرئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28" في الإمارات
محمد بن راشد يوجه دعوة لرئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28" في الإمارات
بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T09:32+0000
2023-05-27T09:32+0000
2023-05-27T09:32+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن "الشيخ محمد بن راشد، بعث دعوة إلى نتنياهو، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي".وأشارت الوكالة أن "محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، هو من سلم الدعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي".وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، قد دعا نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وقالت سفارة الإمارات في إسرائيل، إن "السفير محمد محمود آل خاجة، سلم رسالة خطية من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، إلى كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدعوتهم للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر المقبل".وأعرب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.وأشاد السفير الإسرائيلي في كلمة له بمناسبة ما يسمى "اليوم الوطني لإسرائيل"، "بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، التي تشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة"، مؤكدًا أن بلاده تتطلع قدمًا إلى تعزيز أواصر التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ووقعت إسرائيل والإمارات، الشهر الماضي، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة.
https://sputnikarabic.ae/20230429/الإمارات-نتعامل-مع-استضافة-مؤتمر-كوب-28-بمسؤولية-وإدراك-تام-1076465927.html
https://sputnikarabic.ae/20230522/ابن-زايد-يدعو-الرئيس-الإسرائيلي-ورئيس-الحكومة-للمشاركة-في-قمة-المناخ-كوب-28-نوفمبر-المقبل-1077326555.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
محمد بن راشد يوجه دعوة لرئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28" في الإمارات
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بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأفادت وكالة
الأنباء الإماراتية، بأن "الشيخ محمد بن راشد، بعث دعوة إلى نتنياهو، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي".
وأشارت الوكالة أن "محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، هو من سلم الدعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي".
وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد،
قد دعا نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقالت سفارة الإمارات في إسرائيل، إن "السفير محمد محمود آل خاجة، سلم رسالة خطية من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، إلى كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدعوتهم للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر المقبل".
وأعرب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة
في مختلف المجالات.
وأشاد السفير الإسرائيلي في كلمة له بمناسبة ما يسمى "اليوم الوطني لإسرائيل"، "بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، التي تشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة"، مؤكدًا أن بلاده تتطلع قدمًا إلى تعزيز أواصر التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة"، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية "وام".
ووقعت إسرائيل والإمارات، الشهر الماضي، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين
"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة.