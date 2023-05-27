https://sputnikarabic.ae/20230527/منظومة-تور-إم-تدمر-سربا-من-المسيرات-الأوكرانية-فيديو-1077484159.html
منظومة "تور إم" تدمر سربا من المسيرات الأوكرانية... فيديو
منظومة "تور إم" تدمر سربا من المسيرات الأوكرانية... فيديو
أثبتت منظومات الدفاع الروسية بمختلف أنواعها فعالية عالية في مواجهة الأهداف البعيدة والقريبة ومتوسطة المدى، في النزاعات العسكرية العالمية ولا سيما في العملية... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T15:27+0000
2023-05-27T15:27+0000
2023-05-27T15:27+0000
روسيا
رصد عسكري
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وهذا ما يفسر تهافت الدول على امتلاك وسائط الدفاع الجوي الروسية، حتى وإن كانت هذه الدول من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كتركيا التي اشترت منظومات "إس 400" مفضلة إياها على "باتريوت" الأمريكية.وسرعان ما أطلق العنصر المسؤول صواريخ "أرض- جو" كانت كفيلة بتحويل المسيرات الأوكرانية إلى رماد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
منظومة "تور إم" تدمر سربا من المسيرات الأوكرانية... فيديو
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أثبتت منظومات الدفاع الروسية بمختلف أنواعها فعالية عالية في مواجهة الأهداف البعيدة والقريبة ومتوسطة المدى، في النزاعات العسكرية العالمية ولا سيما في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وهذا ما يفسر تهافت الدول على امتلاك وسائط الدفاع الجوي الروسية، حتى وإن كانت هذه الدول من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كتركيا التي اشترت منظومات "إس 400" مفضلة إياها على "باتريوت" الأمريكية.
كما أثبتت منظومة "تور إم" كفاءة لا مثيل لها في رصد وتحييد الأهداف القريبة والمتوسطة للعدو.
وأظهر فيديو من قلب المعركة اكتشاف طاقم "تور إم" في منطقة كراسني ليمان، وذلك بفضل رادار المنظومة المتطور.
وسرعان ما أطلق العنصر المسؤول صواريخ "أرض- جو
" كانت كفيلة بتحويل المسيرات الأوكرانية إلى رماد.