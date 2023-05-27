https://sputnikarabic.ae/20230527/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تحدد-الموعد-المتوقع-لإفلاس-الحكومة-بـ-5-يونيو-1077467471.html
وزارة الخزانة الأمريكية تحدد الموعد المتوقع لإفلاس الحكومة بـ 5 يونيو
وزارة الخزانة الأمريكية تحدد الموعد المتوقع لإفلاس الحكومة بـ 5 يونيو
عدّلت وزارة الخزانة الأمريكية الموعد المتوقع لإفلاس الحكومة من 1 يونيو، ليصبح الموعد الجديد 5 يونيو حزيران. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T00:42+0000
2023-05-27T00:42+0000
2023-05-27T00:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الديون
الخزانة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما ورد في رسالة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت ييلين لزعماء الكونغرس، فإن "بناءً على البيانات الواردة الأخيرة، نتوقع أن الخزانة سيصبح لديها نقص موارد لتنفيذ المهام الحكومية في 5 يونيو في حال إذا لم يتم رفع أو وقف حد الدين العام".ودعت يلين الكونغرس لمعالجة مشكلة حد الدين العام بأسرع وقت ممكن.ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 ترليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230523/مكارثي-تخلف-الولايات-المتحدة-عن-السداد-سيأتي-في-غضون-أيام--1077356335.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الديون, الخزانة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الديون, الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية تحدد الموعد المتوقع لإفلاس الحكومة بـ 5 يونيو
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عدّلت وزارة الخزانة الأمريكية الموعد المتوقع لإفلاس الحكومة من 1 يونيو، ليصبح الموعد الجديد 5 يونيو حزيران.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما ورد في رسالة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت ييلين لزعماء الكونغرس، فإن "بناءً على البيانات الواردة الأخيرة، نتوقع أن الخزانة سيصبح لديها نقص موارد لتنفيذ المهام الحكومية
في 5 يونيو في حال إذا لم يتم رفع أو وقف حد الدين العام".
ودعت يلين الكونغرس لمعالجة مشكلة حد الدين العام بأسرع وقت ممكن
.
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 ترليون دولار.