https://sputnikarabic.ae/20230527/وزارة-الدفاع-الإيرانية-تكشف-خصائص-صاروخ-خيبر-الجديد-وقدراته-على-الإفلات-من-الرادارات-1077476726.html

وزارة الدفاع الإيرانية تكشف خصائص صاروخ "خيبر" الجديد وقدراته على الإفلات من الرادارات

وزارة الدفاع الإيرانية تكشف خصائص صاروخ "خيبر" الجديد وقدراته على الإفلات من الرادارات

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، بعض خصائص الصاروخ خيبر "خرمشهر 4"، مؤكدة أنه أسرع من أجياله السابقة وقدراته على المناورة والإفلات من الرادارات قد ازدادت. 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T10:51+0000

2023-05-27T10:51+0000

2023-05-27T10:51+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي، في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، إن "هذا الصاروخ أسرع من أجياله السابقة وقدراته على المناورة والإفلات من الرادارات قد ازدادت".واعتبر العميد رضا طلائي، أن "حصول إيران على القوة الدفاعية والصاروخية المتفوقة والمضي في تطويرها، يعود إلى القدرات العلمية والتكنولوجية والتطور الصناعي، لأن هناك إمكانية للاستفادة من علوم الصناعة الصاروخية في باقي الصناعات غير العسكرية".وبين العميد رضا طلائي، أن "تصميم هذا الصاروخ مختلف عن الأجيال السابقة له أيضا، ويمكن تزويده برؤوس حربية مختلفة، وأنه حسب أنواع هذه الرؤوس الحربية، يتم تغيير السرعة والمسافة وتحديد الهدف، ولذلك لدى هذا الصاروخ قدرة عالية على المناورة ويتطلب وقتا أقل لتجهيزه للإطلاق قياسا مع الأجيال القديمة له".وذكر أن "منظومة التحكم والتوجيه في هذا الصاروخ تكون غير فعالة حين عبور الصاروخ من الغلاف الجوي، ولذلك تزداد قدرته على المناورة والإفلات من الرادار".وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي الجديد "خيبر"، إنه في سبيل تحسين القدرات الصاروخية لإيران، تمت إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر" وهو ترقية للصاروخ الباليستي الاستراتيجي السابق.وأكد أن هذا الصاروخ هو نتاج سنوات طويلة، بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأن من أبرز سمات هذا الصاروخ التهرب من الرادار، وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار، حسب وكالة "إرنا".

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https://sputnikarabic.ae/20230526/قناة-عبرية-توقيت-كشف-إيران-صاروخها-الجديد-جزء-من-ردعها-لإسرائيل-1077446863.html

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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم