https://sputnikarabic.ae/20230527/وزير-الداخلية-الروسي-يتحدث-عن-التعاون-مع-السعودية-في-مكافحة-جرائم-الإنترنت-والمخدرات--1077480595.html

وزير الداخلية الروسي يتحدث عن التعاون مع السعودية في مكافحة جرائم الإنترنت والمخدرات

وزير الداخلية الروسي يتحدث عن التعاون مع السعودية في مكافحة جرائم الإنترنت والمخدرات

أجرى وزير الداخلية الروسي، فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتيسف، مقابلة تلفزيونية، اليوم السبت، مع قناة "روسيا 1". 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T15:40+0000

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2023-05-27T15:40+0000

روسيا

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واستضاف برنامج "فيستي. ديجورنايا تشاست" الوزير كولوكولتسيف وطرح عليه بعض الأسئلة المتعلقة بالأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم والتعاون الروسي السعودي، وذلك في أعقاب زيارة أجراها وزير الداخلية الروسي للسعودية قام خلالها بجولة على عدد من إدارات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.إلى نص الحوار:أندريه إيفليف، المراسل- فلاديمير ألكسندروفيتش، بما أن التعاون الروسي السعودي المتعلق بمجال الشرطة يكتسب ذروته، كيف تقيمون مستوى هذا التعاون في الوضع الجيوسياسي الصعب اليوم؟فلاديمير كولوكولتسيف، وزير الداخلية الروسي- عُقد مثل هذا الاجتماع لوزراء داخلية المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية لأول مرة، وأنا ممتن لسمو الأمير، وزير الداخلية، على حسن الاستقبال.وأضاف كولوكولتسيف: "بالطبع، هذا يؤثر على اتصالاتنا مع شركائنا ولدينا الكثير من القواسم المشتركة، مع الأخذ في الاعتبار الأجندة الدولية اليوم، وخاصة الحفاظ على القيم التقليدية في دولنا، سواء في روسيا الاتحادية أو في المملكة، كلتا الدولتين لا تقبلان محاولات إدخال بعض القيم الغربية من الخارج على قيمهم التقليدية".وتابع كولوكولتسيف: "ناقشت جدول الأعمال مع نظيري (السعودي)، واتفقنا على تطوير تعاوننا عالي الجودة في العديد من المجالات، بطبيعة الحال، فإن أكثر المجالات المطلوبة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في العالم، هي المعلومات عن الإرهابيين والمتطرفين وتحركاتهم وتمويلهم".وأردف كولوكولتسيف: "نحن نتحدث عن أمور مشتركة بيننا ونناقش نفس القضايا الإشكالية. وكذلك فيما يخص مكافحة جرائم الإنترنت، هم أيضًا في خطر في هذا الاتجاه، تمامًا مثل الروس".أندريه إيفليف، المراسل- هناك الكثير من المجالات المشتركة لكل من السعودية وروسيا، تلخيصًا، ما هي الاتجاهات التي يمكن تنفيذها في المستقبل القريب من حيث التفاعل؟فلاديمير كولوكولتسيف، وزير الداخلية الروسي- مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أننا قررنا العمل على قضايا تدريب المتخصصين، وإجراء الدورات التدريبية المناسبة في هذه التخصصات، أود أن أخص بالذكر مكافحة الجريمة السيبرانية و تهريب المخدرات، على الرغم من أن ذلك بالتأكيد لا يقلل من جهودنا المشتركة لمكافحة الإرهابيين.أندريه إيفليف، المراسل- فيما يتعلق بمكافحة المخدرات، عندما تحدثتم، قلتم إن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية حقا، وكما فهمت منكم، فقد قدّر الزملاء السعوديون التجربة الروسية وأصبحوا مهتمين بها، هل سننتظر بعض التفاعلات في هذا الاتجاه في المستقبل القريب؟فلاديمير كولوكولتسيف، وزير الداخلية الروسي- على أي حال، هذا الموضوع خاص، وأردت التأكيد مرة أخرى على أن الاتصالات الثنائية في مجال مكافحة المخدرات مهمة للغاية، لأنه لا يخفى على أحد أن بعض الدول تمارس الضغوط بكل وسيلة ممكنة لاستبعاد روسيا من التعاون الدولي في مجال الشرطة الدولية، أعني "الإنتربول".

https://sputnikarabic.ae/20230519/ولي-العهد-السعودي-المملكة-مستعدة-لبذل-جهود-الوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1077225675.html

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