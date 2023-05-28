https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-لم-يحدث-مثل-هذا-الإقبال-على-الانتخابات-الرئاسية-التركية-بنسبة-90-في-تاريخ-العالم-1077504327.html
أردوغان: لم يحدث مثل هذا الإقبال على الانتخابات الرئاسية التركية بنسبة 90% في تاريخ العالم
أردوغان: لم يحدث مثل هذا الإقبال على الانتخابات الرئاسية التركية بنسبة 90% في تاريخ العالم
وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T09:38+0000
2023-05-28T09:38+0000
2023-05-28T09:46+0000
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ونشرت وسائل إعلام تركية رسمية، لقطات من وصول أردوغان وقرينته، إلى لجنتهما الانتخابية في إحدى المدارس الثانوية، في بلدية أوسكودار في إسطنبول.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات إعلامية، بعد الإدلاء بصوته في جولة الإعادة، أنه "لم يكن هناك مثل هذا الإقبال على الانتخابات الرئاسية التركية بنسبة 90% في تاريخ العالم".وشدد أردوغان على أن وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو.ويتنافس في جولة الإعادة مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.في وقت سابق من أمس السبت، دعا أردوغان الناخبين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل تحقيق ما سماه "انتصار تركيا العظيم".في 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230528/انطلاق-الجولة-الثانية-للانتخابات-الرئاسية-التركية-1077498848.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
أردوغان: لم يحدث مثل هذا الإقبال على الانتخابات الرئاسية التركية بنسبة 90% في تاريخ العالم
09:38 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 09:46 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
ونشرت وسائل إعلام تركية رسمية، لقطات من وصول أردوغان وقرينته، إلى لجنتهما الانتخابية في إحدى المدارس الثانوية، في بلدية أوسكودار في إسطنبول.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات إعلامية، بعد الإدلاء بصوته في جولة الإعادة، أنه "لم يكن هناك مثل هذا الإقبال على الانتخابات الرئاسية التركية بنسبة 90% في تاريخ العالم".
"عملية الاقتراع ستنتهي بسرعة، لأن مرشحين اثنين يتنافسان فيها ولا توجد أحزاب متنافسة".
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو.
ويتنافس في جولة الإعادة مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو
.
في وقت سابق من أمس السبت، دعا أردوغان الناخبين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل تحقيق ما سماه "انتصار تركيا العظيم".
في 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا
انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان
بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.