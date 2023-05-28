https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-متقدم-بـ58-مقابل-42-لكليجدار-أوغلو-بعد-فرز-358-من-الأصوات--عاجل-1077519471.html
أردوغان متقدم بـ54.78% مقابل 45.22% لكليجدار أوغلو بعد فرز 66.65% من الأصوات
أردوغان متقدم بـ54.78% مقابل 45.22% لكليجدار أوغلو بعد فرز 66.65% من الأصوات
أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو،... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T15:38+0000
2023-05-28T15:38+0000
2023-05-28T15:42+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
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وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متقدم بـ54.78 % مقابل 45.22 % لمنافسه كمال كليجدار أوغلو بعد فرز 61.38% من الأصوات".وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل،وفقًا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230528/رئيس-الهيئة-العليا-للانتخابات-التركية-لم-نسجل-أي-تطورات-سلبية-خلال-عملية-التصويت-1077517150.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان متقدم بـ54.78% مقابل 45.22% لكليجدار أوغلو بعد فرز 66.65% من الأصوات
15:38 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 15:42 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز 66.65 % من أصوات الناخبين.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متقدم بـ54.78 % مقابل 45.22 % لمنافسه كمال كليجدار أوغلو بعد فرز 61.38% من الأصوات".
وأغلقت صناديق الاقتراع
، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو
.
وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا
انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان
بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل،وفقًا للقانون التركي.