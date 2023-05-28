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https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-يدعو-الأتراك-إلى-الوحدة-والتضامن-ويؤكد-على-بناء-اقتصاد-قوي-1077527645.html
أردوغان يدعو الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" ويؤكد على بناء اقتصاد قوي
أردوغان يدعو الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" ويؤكد على بناء اقتصاد قوي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بحسب نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، فازت تركيا وديمقراطيتها. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T21:23+0000
2023-05-28T21:53+0000
رجب طيب أردوغان
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قال أحمد ينر، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في تركيا، الأحد، إن أردوغان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بأكثر من 52% من الأصوات.وأضاف أردوغان في حديث لـ من أنصاره في مقر إقامته في أنقرة، "حددت الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت اليوم أخيرًا تفضيلات أمتنا في الرئاسة، أي السلطة التنفيذية، وهذه النتيجة وهي إرادة أمتنا.. لكننا لسنا الفائزين الوحيدين".وشدد الرئيس التركي، سننحي الخلافات جانبا وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية. ودعا الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.وأكد أردوغان: لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لبلادنا. مشيرا إلى أنه بالاستقرار في تركيا سنواصل الطريق.ولفت الرئيس التركي إلى أن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياسته. مشيرا إلى أنه سيقوم بتأمين عودة مليون لاجئ سوري إضافي.وأوضح سنواصل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا.
https://sputnikarabic.ae/20230528/النتائج-الأولية-للجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-2023-عاجل-1077425398.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان يدعو الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" ويؤكد على بناء اقتصاد قوي

21:23 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 28.05.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بحسب نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، فازت تركيا وديمقراطيتها.
قال أحمد ينر، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في تركيا، الأحد، إن أردوغان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بأكثر من 52% من الأصوات.
وأضاف أردوغان في حديث لـ من أنصاره في مقر إقامته في أنقرة، "حددت الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت اليوم أخيرًا تفضيلات أمتنا في الرئاسة، أي السلطة التنفيذية، وهذه النتيجة وهي إرادة أمتنا.. لكننا لسنا الفائزين الوحيدين".
وشدد الرئيس التركي، سننحي الخلافات جانبا وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية. ودعا الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأكد أردوغان: لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لبلادنا. مشيرا إلى أنه بالاستقرار في تركيا سنواصل الطريق.
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
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نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023
20:02 GMT
ولفت الرئيس التركي إلى أن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياسته. مشيرا إلى أنه سيقوم بتأمين عودة مليون لاجئ سوري إضافي.
وأوضح سنواصل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا.
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