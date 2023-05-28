https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-يغرد-بعد-غلق-صناديق-الاقتراع-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية--عاجل-1077515805.html
أردوغان عقب غلق صناديق الاقتراع: حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا حتى اللحظة الأخيرة
أردوغان عقب غلق صناديق الاقتراع: حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا حتى اللحظة الأخيرة
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، "الجميع إلى مراقبة صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية". 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T14:15+0000
2023-05-28T14:15+0000
2023-05-28T14:24+0000
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
أخبار العالم الآن
العالم
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وقال أردغان، عبر تويتر، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، "أود أن أشكر كل من زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح"، مضيفا: "حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا حتى اللحظة الأخيرة".وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230528/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية--عاجل-1077514613.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, أخبار العالم الآن, العالم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان عقب غلق صناديق الاقتراع: حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا حتى اللحظة الأخيرة
14:15 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 14:24 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، "الجميع إلى مراقبة صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية".
وقال أردغان، عبر تويتر، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، "أود أن أشكر كل من زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح"، مضيفا: "حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا حتى اللحظة الأخيرة".
وأغلقت صناديق الاقتراع
، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو
.
وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا
انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان
بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.