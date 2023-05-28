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https://sputnikarabic.ae/20230528/أول-طائرة-صينية-محلية-الصنع-تصل-مطار-بكين-بسلام-في-رحلتها-التجارية-الأولى-فيديو-1077499575.html
أول طائرة صينية محلية الصنع تصل مطار بكين بسلام في رحلتها التجارية الأولى... فيديو
أول طائرة صينية محلية الصنع تصل مطار بكين بسلام في رحلتها التجارية الأولى... فيديو
نجحت أول طائرة صينية محلية الصنع، اليوم الأحد، في الهبوط بسلام في مطار بكين الدولي، في أولى ‏رحلاتها التجارية.‏ 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T06:04+0000
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وكانت الطائرة "سي 919" قد انطلقت من شنغهاي إلى العاصمة الصينية، من قبل شركة طيران "تشاينا إيسترن"، وعلى متنها 130 راكبا، وتم إقامة احتقالية لها لدى وصولها مطار بكين.والطائرة من تطوير شركة الطائرات التجارية الصينية "كوماك"، وهي أول طائرة ركاب صينية مطورة محليا، وينظر إليها بأنها مظهر من مظاهر تقدم الصين في صناعة الطيران.وقال الخبراء الصينيون إن الرحلة التجارية الأولى للطائرة، هي دليل أكثر أهمية على قوة الصين في الابتكار الذاتي في صناعة التصنيع الراقية.واعتبر رئيس تحرير مجلة "Aerospace Knowledge"، وانغ يانان، ومقرها بكين، أن "هذه نقطة تاريخية مهمة للطائرات المدنية المحلية في الصين، كما أنها ذات أهمية كبيرة لصناعة المعدات في الصين"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأشارت شركة طيران "تشاينا إيسترن"، إلى أنها تخطط لإنهاء إدخال 5 طائرات "سي 919" بحلول نهاية عام 2023، وستتخذ قرارا بشأن جلب المزيد منها، بناءً على ظروف التشغيل الفعلية، والتخطيط المسبق المرتبط بشبكة طيران الشركة.
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أول طائرة صينية محلية الصنع تصل مطار بكين بسلام في رحلتها التجارية الأولى... فيديو

06:04 GMT 28.05.2023
© AFP 2023 / STRأول طائرة صينية محلية الصنع "سي 919" في مطار شنغهاي قبل انطلاق رحلتها التجارية الأولى، 27 مايو/ أيار 2023
أول طائرة صينية محلية الصنع سي 919 في مطار شنغهاي قبل انطلاق رحلتها التجارية الأولى، 27 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
أول طائرة صينية محلية الصنع "سي 919" في مطار شنغهاي قبل انطلاق رحلتها التجارية الأولى، 27 مايو/ أيار 2023
© AFP 2023 / STR
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نجحت أول طائرة صينية محلية الصنع، اليوم الأحد، في الهبوط بسلام في مطار بكين الدولي، في أولى ‏رحلاتها التجارية.‏
وكانت الطائرة "سي 919" قد انطلقت من شنغهاي إلى العاصمة الصينية، من قبل شركة طيران "تشاينا إيسترن"، وعلى متنها 130 راكبا، وتم إقامة احتقالية لها لدى وصولها مطار بكين.
والطائرة من تطوير شركة الطائرات التجارية الصينية "كوماك"، وهي أول طائرة ركاب صينية مطورة محليا، وينظر إليها بأنها مظهر من مظاهر تقدم الصين في صناعة الطيران.
وقال الخبراء الصينيون إن الرحلة التجارية الأولى للطائرة، هي دليل أكثر أهمية على قوة الصين في الابتكار الذاتي في صناعة التصنيع الراقية.
واعتبر رئيس تحرير مجلة "Aerospace Knowledge"، وانغ يانان، ومقرها بكين، أن "هذه نقطة تاريخية مهمة للطائرات المدنية المحلية في الصين، كما أنها ذات أهمية كبيرة لصناعة المعدات في الصين"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأشارت شركة طيران "تشاينا إيسترن"، إلى أنها تخطط لإنهاء إدخال 5 طائرات "سي 919" بحلول نهاية عام 2023، وستتخذ قرارا بشأن جلب المزيد منها، بناءً على ظروف التشغيل الفعلية، والتخطيط المسبق المرتبط بشبكة طيران الشركة.
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