أول طائرة صينية محلية الصنع تصل مطار بكين بسلام في رحلتها التجارية الأولى... فيديو
© AFP 2023 / STRأول طائرة صينية محلية الصنع "سي 919" في مطار شنغهاي قبل انطلاق رحلتها التجارية الأولى، 27 مايو/ أيار 2023
أول طائرة صينية محلية الصنع "سي 919" في مطار شنغهاي قبل انطلاق رحلتها التجارية الأولى، 27 مايو/ أيار 2023
© AFP 2023 / STR
نجحت أول طائرة صينية محلية الصنع، اليوم الأحد، في الهبوط بسلام في مطار بكين الدولي، في أولى رحلاتها التجارية.
وكانت الطائرة "سي 919" قد انطلقت من شنغهاي إلى العاصمة الصينية، من قبل شركة طيران "تشاينا إيسترن"، وعلى متنها 130 راكبا، وتم إقامة احتقالية لها لدى وصولها مطار بكين.
والطائرة من تطوير شركة الطائرات التجارية الصينية "كوماك"، وهي أول طائرة ركاب صينية مطورة محليا، وينظر إليها بأنها مظهر من مظاهر تقدم الصين في صناعة الطيران.
The maiden commercial flight of home-made C919 lands at Beijing Capital international Airport, welcomed by a watergate ceremony. pic.twitter.com/eZ5k8GwgMI— Global Times (@globaltimesnews) May 28, 2023
#C919, China's self-developed large passenger aircraft, kicked off its first commercial flight from Shanghai to Beijing on Sunday, marking its official entry into the civil aviation market. #GLOBALink pic.twitter.com/7YgOcYKL5b— China Xinhua News (@XHNews) May 28, 2023
وقال الخبراء الصينيون إن الرحلة التجارية الأولى للطائرة، هي دليل أكثر أهمية على قوة الصين في الابتكار الذاتي في صناعة التصنيع الراقية.
C919, China's self-developed large passenger aircraft, kicked off its first commercial flight from Shanghai to Beijing on Sunday, marking its official entry into the civil aviation market https://t.co/HzPUY686ug pic.twitter.com/BSquTUigq8— China Xinhua News (@XHNews) May 28, 2023
واعتبر رئيس تحرير مجلة "Aerospace Knowledge"، وانغ يانان، ومقرها بكين، أن "هذه نقطة تاريخية مهمة للطائرات المدنية المحلية في الصين، كما أنها ذات أهمية كبيرة لصناعة المعدات في الصين"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأشارت شركة طيران "تشاينا إيسترن"، إلى أنها تخطط لإنهاء إدخال 5 طائرات "سي 919" بحلول نهاية عام 2023، وستتخذ قرارا بشأن جلب المزيد منها، بناءً على ظروف التشغيل الفعلية، والتخطيط المسبق المرتبط بشبكة طيران الشركة.