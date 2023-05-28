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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230528/إعلام-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مقاطعات-أخرى-1077497417.html
إعلام: انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مقاطعات أخرى
إعلام: انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مقاطعات أخرى
سُمعت أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وفي مقاطعات جيتومير وسومي وتشيركاسي في أوكرانيا، وفقاً وسائل إعلام أوكرانية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T00:14+0000
2023-05-28T00:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
كييف
أخبار كييف
انفجارات
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موسكو - سبوتنيك. وتم الإبلاغ عن انفجارات في مقاطعات "جيتومير.. وسومي... وتشركاسي"، كما سمع أصوات انفجارات "قوية" حوالى الساعة 2.11 في كييف.وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230527/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-والعاصمة-كييف-1077497183.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, كييف, أخبار كييف, انفجارات
العالم, أخبار أوكرانيا, كييف, أخبار كييف, انفجارات

إعلام: انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مقاطعات أخرى

00:14 GMT 28.05.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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سُمعت أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وفي مقاطعات جيتومير وسومي وتشيركاسي في أوكرانيا، وفقاً وسائل إعلام أوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وتم الإبلاغ عن انفجارات في مقاطعات "جيتومير.. وسومي... وتشركاسي"، كما سمع أصوات انفجارات "قوية" حوالى الساعة 2.11 في كييف.
وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية والعاصمة كييف
أمس, 22:28 GMT
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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