https://sputnikarabic.ae/20230528/إعلام-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مقاطعات-أخرى-1077497417.html

إعلام: انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مقاطعات أخرى

إعلام: انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مقاطعات أخرى

سُمعت أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وفي مقاطعات جيتومير وسومي وتشيركاسي في أوكرانيا، وفقاً وسائل إعلام أوكرانية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T00:14+0000

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موسكو - سبوتنيك. وتم الإبلاغ عن انفجارات في مقاطعات "جيتومير.. وسومي... وتشركاسي"، كما سمع أصوات انفجارات "قوية" حوالى الساعة 2.11 في كييف.وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230527/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-والعاصمة-كييف-1077497183.html

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