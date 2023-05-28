https://sputnikarabic.ae/20230528/إعلام-روسيا-تحرم-أوكرانيا-من-سلاح-استراتيجي-مهم--1077519868.html
إعلام: روسيا تحرم أوكرانيا من سلاح استراتيجي مهم
إعلام: روسيا تحرم أوكرانيا من سلاح استراتيجي مهم
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن روسيا قضت على الأسطول الأوكراني بأكمله من مسيرات "بيراقدار تي بي 2"، مما حرم القوات المسلحة الأوكرانية من سلاح استراتيجي مهم. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T15:54+0000
2023-05-28T15:54+0000
2023-05-28T15:54+0000
روسيا
العالم
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وأشار المقال إلى أن روسيا بدأت بسرعة كبيرة في استخدام حربها الإلكترونية وأسقطت العديد من الطائرات دون طيار الأوكرانية.وفقًا للمحلل صمويل بينديت، فإن مثل هذه الطائرات دون طيار تعمل بشكل جيد في ظروف لا يمتلك فيها العدو نظام دفاع جوي متطور وحرب إلكترونية.وذكرت كييف العام الماضي أنها منذ فبراير/شباط 2022، استلمت 50 طائرة دون طيار من طراز "بيراقدار تي بي 2"، لكن بحلول نهاية العام كانت جميعها قد اختفت تقريبًا من ساحة المعركة.وأكدت صحيفة "بيزنس إنسايدر"، أن روسيا في الطليعة في الحرب ضد الطائرات دون طيار.تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، ووصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة أُجريت لأن "روسيا لم تُترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، ولأن المخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-صواريخ-من-طراز-ستورم-شادو---عاجل-1077507456.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: روسيا تحرم أوكرانيا من سلاح استراتيجي مهم
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن روسيا قضت على الأسطول الأوكراني بأكمله من مسيرات "بيراقدار تي بي 2"، مما حرم القوات المسلحة الأوكرانية من سلاح استراتيجي مهم.
وأشار المقال إلى أن روسيا بدأت بسرعة كبيرة في استخدام حربها الإلكترونية وأسقطت العديد من الطائرات دون طيار الأوكرانية.
وفقًا للمحلل صمويل بينديت، فإن مثل هذه الطائرات دون طيار تعمل بشكل جيد في ظروف لا يمتلك فيها العدو نظام دفاع جوي متطور وحرب إلكترونية.
وأضاف بينديت أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الآن المركبات التركية الصنع المتبقية لرحلات المراقبة والاستطلاع، ولا تستخدمها في معارك حقيقية.
وذكرت كييف العام الماضي أنها منذ فبراير/شباط 2022، استلمت 50 طائرة دون طيار من طراز "بيراقدار تي بي 2"، لكن بحلول نهاية العام كانت جميعها قد اختفت تقريبًا من ساحة المعركة.
وأكدت صحيفة
"بيزنس إنسايدر"، أن روسيا في الطليعة في الحرب ضد الطائرات دون طيار.
ووفقًا للخبراء، فإن روسيا تدمر شهريًا ما يصل إلى عشرة آلاف طائرة غربية من هذا النوع، يتم نقلها إلى الجانب الأوكراني.
تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، ووصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة أُجريت لأن "روسيا لم تُترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، ولأن المخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".