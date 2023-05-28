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أردوغان يغرد بعد غلق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230528/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية--عاجل-1077514613.html
إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية وبدء فرز الأصوات
إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية وبدء فرز الأصوات
أغلقت صناديق الاقتراع، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T14:01+0000
2023-05-28T14:16+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية وبدء فرز الأصوات

14:01 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 28.05.2023)
© Sputnik . Sertaç Kayar / بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا
بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . Sertaç Kayar /
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أغلقت صناديق الاقتراع، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.
وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
لافتة خاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
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14:12 GMT
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
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الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها
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أمس, 16:31 GMT
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