https://sputnikarabic.ae/20230528/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية--عاجل-1077514613.html

إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية وبدء فرز الأصوات

إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية وبدء فرز الأصوات

أغلقت صناديق الاقتراع، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T14:01+0000

2023-05-28T14:01+0000

2023-05-28T14:16+0000

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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.

https://sputnikarabic.ae/20230528/مستقبل-العلاقات-العربية-التركية-بعد-انتخابات-الرئاسة-خبراء-يوضحون-الفارق-بين-فوز-أردوغان-وكليجدار--1077514922.html

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