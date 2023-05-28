https://sputnikarabic.ae/20230528/إيران-قادرون-على-إنتاج-النفط-والغاز-لـ-100-عام-مقبلة-1077508816.html
إيران: قادرون على إنتاج النفط والغاز لـ 100 عام مقبلة
إيران: قادرون على إنتاج النفط والغاز لـ 100 عام مقبلة
قال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية، إن طهران من الممكن أن تنتج النفط والغاز على مدى المئة عام المقبلة، وذلك بفضل احتياطياتها الحالية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T11:45+0000
2023-05-28T11:45+0000
2023-05-28T11:45+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:270:2953:1931_1920x0_80_0_0_945c9a84974c0cb863212b2b0fb4e44a.jpg
وأدلى محسن خوجاستهمر بهذه التصريحات، يوم الجمعة الماضي، في خطابه خلال حفل لإحياء الذكرى الـ115 لأول استكشاف نفطي إيراني في مقاطعة مسجد سليمان، في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأشار خوجاستهمر إلى أن شركة النفط الوطنية الإيرانية تمتلك رؤية استكشاف مدتها 100 عام، مؤكدا: "نحن مصممون على تنفيذ أقصى عمليات الاستكشاف، من أجل اكتشاف احتياطيات البلاد والحفاظ عليها".وشدد على أن "أحد أسباب قرار العدو بفرض عقوبات على إيران، هو ثروات البلاد الغنية بالنفط والغاز، وخطة خبرائها لمنع بيع المواد الخام واستكمال سلسلة القيمة".أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خوجاستهمر، أنه يجب تشكيل جزء من سلسلة القيمة في مسجد سليمان، مبينا أن المرحلة الثانية من خطة تطوير الحقل الخاص بمقاطعة مسجد سليمان، مدرجة على جدول الأعمال، لكنها تحتاج إلى دراسة شاملة.
https://sputnikarabic.ae/20230205/إيران-تدشن-مشاريع-بقيمة-8-مليارات-دولار-في-مجال-النفط-والغاز-1073127263.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:0:2575:1931_1920x0_80_0_0_c066249183db88506cba8ca28788b08d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران: قادرون على إنتاج النفط والغاز لـ 100 عام مقبلة
تابعنا عبر
قال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية، إن طهران من الممكن أن تنتج النفط والغاز على مدى المئة عام المقبلة، وذلك بفضل احتياطياتها الحالية.
وأدلى محسن خوجاستهمر بهذه التصريحات، يوم الجمعة الماضي، في خطابه خلال حفل لإحياء الذكرى الـ115 لأول استكشاف نفطي إيراني في مقاطعة مسجد سليمان، في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأشار خوجاستهمر إلى أن شركة النفط الوطنية الإيرانية تمتلك رؤية استكشاف مدتها 100 عام، مؤكدا: "نحن مصممون على تنفيذ أقصى عمليات الاستكشاف، من أجل اكتشاف احتياطيات البلاد والحفاظ عليها".
وشدد على أن "أحد أسباب قرار العدو بفرض عقوبات على إيران
، هو ثروات البلاد الغنية بالنفط والغاز، وخطة خبرائها لمنع بيع المواد الخام واستكمال سلسلة القيمة".
أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خوجاستهمر، أنه يجب تشكيل جزء من سلسلة القيمة في مسجد سليمان، مبينا أن المرحلة الثانية من خطة تطوير الحقل الخاص بمقاطعة مسجد سليمان، مدرجة على جدول الأعمال، لكنها تحتاج إلى دراسة شاملة.