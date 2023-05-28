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https://sputnikarabic.ae/20230528/الحكومة-الصومالية-تعلن-إجراء-الانتخابات-بالاقتراع-العام-المباشر-اعتبارا-من-2024-1077503725.html
الحكومة الصومالية تعلن إجراء الانتخابات بالاقتراع العام المباشر اعتبارا من 2024
الحكومة الصومالية تعلن إجراء الانتخابات بالاقتراع العام المباشر اعتبارا من 2024
أكدت الحكومة الصومالية أنها ستعتمد نظام الاقتراع العام المباشر في الانتخابات الصومالية، اعتبارا من العام المقبل 2024. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T09:09+0000
2023-05-28T09:09+0000
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ووفق بيان لها، أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الأحد، أن "الانتخابات ستجرى اعتبارا من 2024، بناءً على مبدأ شخص واحد صوت واحد".ولفت البيان إلى أن هذا النظام تم اعتماده بموجب اتفاق تاريخي يضع حدا لنظام انتخابي غير مباشر ومعقد يثير جدلا.يشار إلى أن نظام الاقتراع العام المباشر لم يتم تطبيقه في الصومال منذ العام 1969.طالع أيضا: انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الصومال
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الصومال

الحكومة الصومالية تعلن إجراء الانتخابات بالاقتراع العام المباشر اعتبارا من 2024

09:09 GMT 28.05.2023
© AFP 2023شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AFP 2023
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أكدت الحكومة الصومالية أنها ستعتمد نظام الاقتراع العام المباشر في الانتخابات الصومالية، اعتبارا من العام المقبل 2024.
ووفق بيان لها، أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الأحد، أن "الانتخابات ستجرى اعتبارا من 2024، بناءً على مبدأ شخص واحد صوت واحد".
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ولفت البيان إلى أن هذا النظام تم اعتماده بموجب اتفاق تاريخي يضع حدا لنظام انتخابي غير مباشر ومعقد يثير جدلا.

وأوضح البيان أن أول انتخابات سيتم خلالها اعتماد هذاالنظام هي الانتخابات المحلية المقررة في 30 حزيران/ يونيو 2024، والتي سيتم التصويت فيها قبل انتخابات اختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

يشار إلى أن نظام الاقتراع العام المباشر لم يتم تطبيقه في الصومال منذ العام 1969.
طالع أيضا: انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال
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