الخارجية اللبنانية: تم إبلاغنا بعزم دولة الإمارات الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين تباعا
06:46 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 28.05.2023)
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova //
كشفت وزارة الخارجية اللبنانية بأنها تبلغت بعزم دولة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج تباعا، عن اللبنانيين العشرة الذين تم إيقافهم فيها أخيرا.
ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية اللبنانية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعا، الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين".
١)تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعاً الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين.— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) May 27, 2023
وأوضح البيان أن "وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب يتوجه بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الإماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع".
٢)يتوجه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الاماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع.— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) May 27, 2023
وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية حرصها على "أواصر العلاقات الأخويّة المتينة بين لبنان والإمارات، لما فيه خير بلدينا وشعبينا".
٣)كما تحرص الوزارة على أواصر العلاقات الأخوية المتينة بين لبنان والامارات لما فيه خير بلدينا وشعبينا.— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) May 27, 2023
يشار إلى أن السلطات الإماراتية قامت بإيقاف 10 لبنانيين شيعة، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهامهم بالتعامل مع حزب الله، المصنف في البلاد كـ "منظمة إرهابية".
طالع أيضا: الإمارات تنضم لصندوق فرنسي سعودي لدعم لبنان