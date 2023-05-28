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https://sputnikarabic.ae/20230528/الخارجية-اللبنانية-تم-إبلاغنا-بعزم-دولة-الإمارات-على-الإفراج-عن-الموقوفين-اللبنانيين-تباعا-1077500566.html
الخارجية اللبنانية: تم إبلاغنا بعزم دولة الإمارات الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين تباعا
الخارجية اللبنانية: تم إبلاغنا بعزم دولة الإمارات الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين تباعا
كشفت وزارة الخارجية اللبنانية بأنها تبلغت بعزم دولة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج تباعا، عن اللبنانيين العشرة الذين تم إيقافهم فيها أخيرا. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T06:46+0000
2023-05-28T06:47+0000
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ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية اللبنانية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعا، الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين".وأوضح البيان أن "وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب يتوجه بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الإماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع".وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية حرصها على "أواصر العلاقات الأخويّة المتينة بين لبنان والإمارات، لما فيه خير بلدينا وشعبينا".يشار إلى أن السلطات الإماراتية قامت بإيقاف 10 لبنانيين شيعة، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهامهم بالتعامل مع حزب الله، المصنف في البلاد كـ "منظمة إرهابية".طالع أيضا: الإمارات تنضم لصندوق فرنسي سعودي لدعم لبنان
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية اللبنانية: تم إبلاغنا بعزم دولة الإمارات الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين تباعا

06:46 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 28.05.2023)
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جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
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كشفت وزارة الخارجية اللبنانية بأنها تبلغت بعزم دولة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج تباعا، عن اللبنانيين العشرة الذين تم إيقافهم فيها أخيرا.
ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية اللبنانية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعا، الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين".
وأوضح البيان أن "وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب يتوجه بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الإماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع".
وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية حرصها على "أواصر العلاقات الأخويّة المتينة بين لبنان والإمارات، لما فيه خير بلدينا وشعبينا".
يشار إلى أن السلطات الإماراتية قامت بإيقاف 10 لبنانيين شيعة، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهامهم بالتعامل مع حزب الله، المصنف في البلاد كـ "منظمة إرهابية".
طالع أيضا: الإمارات تنضم لصندوق فرنسي سعودي لدعم لبنان
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