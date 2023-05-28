https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1077527484.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق - عاجل
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق - عاجل
28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T21:02+0000
2023-05-28T21:02+0000
2023-05-28T21:03+0000
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2023
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سبوتنيك عربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق - عاجل
21:02 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 21:03 GMT 28.05.2023)
© Photoالدفاعات الجوية السورية
© Photo
يتبع