https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاع-البيلاروسية-وصول-مجموعة-أخرى-من-أنظمة-الدفاع-الجوي-إس--400-من-روسيا-1077522865.html
الدفاع البيلاروسية: وصول مجموعة أخرى من أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" من روسيا
الدفاع البيلاروسية: وصول مجموعة أخرى من أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" من روسيا
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، أن مجموعة أخرى من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس 400" وصلت إلى بيلاروسيا من روسيا. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T18:11+0000
2023-05-28T18:11+0000
2023-05-28T18:11+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاء في بيان الوزارة: "وصلت المجموعة التالية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس 400" إلى جمهورية بيلاروسيا، وفي المستقبل القريب، ستتولى الأنظمة مهامها القتالية. أكمل المدفعيون البيلاروسيون دورة تدريبية كاملة للاستخدام القتالي للنظام في ساحات التدريب الروسية".وأضاف: "بفضل العمل المخطط والمنهجي على إعادة التسلح وإعادة التجهيز، لدينا دائمًا معدلات عالية من الكفاءة المهنية للعسكريين في قوات الدفاع الجوي".يذكر أنه تم تسليم أنظمة الدفاع الجوي في إطار التعاون العسكري والعسكري التقني بين روسيا وبيلاروسيا.
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
الدفاع البيلاروسية: وصول مجموعة أخرى من أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" من روسيا
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، أن مجموعة أخرى من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس 400" وصلت إلى بيلاروسيا من روسيا.
وجاء في بيان الوزارة: "وصلت المجموعة التالية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس 400" إلى جمهورية بيلاروسيا، وفي المستقبل القريب، ستتولى الأنظمة مهامها القتالية. أكمل المدفعيون البيلاروسيون دورة تدريبية كاملة للاستخدام القتالي للنظام في ساحات التدريب الروسية".
وأضاف البيان أن العسكريين البيلاروسيين على استعداد لتطبيق معارفهم ومهاراتهم في الممارسة العملية لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد.
وقال قائد سلاح الجو والدفاع الجوي في بيلاروسيا أندريه لوكيانوفيتش: "نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس -400" هو حجة جادة لضمان أمن بلدنا والعمل السلمي لمواطنينا".
وأضاف: "بفضل العمل المخطط والمنهجي على إعادة التسلح وإعادة التجهيز، لدينا دائمًا معدلات عالية من الكفاءة المهنية للعسكريين في قوات الدفاع الجوي".
يذكر أنه تم تسليم أنظمة الدفاع الجوي في إطار التعاون العسكري والعسكري التقني بين روسيا وبيلاروسيا.