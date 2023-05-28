عربي
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاع-المسيرة-الروسية-لانتسيت-تدمر-مدافع-كراب-البولندية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1077498195.html
الدفاع: المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر مدافع كراب البولندية على محور جنوب دونيتسك
الدفاع: المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر مدافع كراب البولندية على محور جنوب دونيتسك
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات المجموعة دمرت على محور جنوب دونيتسك مدافع بولندية ذاتية الدفع... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T03:13+0000
2023-05-28T03:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
طائرة مسيرة
القوات الأوكرانية
مدفع ذاتي الحركة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_e85a2820f138da0364dd1db36f1f21bd.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف للوكالة، "ذخيرة الطائرة المسيرة لانسيت الخارقة دمرت مدفعية بولندية ذاتية الدفع "كراب" في منطقة إليزافيتوفكا. بوسائل الدفاع الجوي أُسقطت مركبات جوية مسيرة من طراز فالكيريا وفوريا".في وقت سابق اليوم، أعلن غوردييف عن تدمير مجموعتي قاذفات هاون وطاقم مضاد للدبابات وقوة بشرية ومعاقل للقوات الأوكرانية في منطقتي قريتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف غوردييف، "تم إحباط محاولة العدو لمهاجمة المواقع المتقدمة لمجموعة فوستوك على محور جنوب دونيتسك. دمرت وحدات الآلية بدعم من المدفعية طاقمي هاون، وطاقم قاذفة قنابل مضادة للدبابات، وقوة بشرية. وكذلك إصابة معاقل في منطقتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا بنيران المدفعية ".
https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاع-قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1077498057.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_b5c75237cd358d79baa18e13d8b64100.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, مدفع ذاتي الحركة
وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, مدفع ذاتي الحركة

الدفاع: المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر مدافع كراب البولندية على محور جنوب دونيتسك

03:13 GMT 28.05.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات المجموعة دمرت على محور جنوب دونيتسك مدافع بولندية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بواسطة ذخيرة طائرة "لانسيت" المسيرة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف للوكالة، "ذخيرة الطائرة المسيرة لانسيت الخارقة دمرت مدفعية بولندية ذاتية الدفع "كراب" في منطقة إليزافيتوفكا. بوسائل الدفاع الجوي أُسقطت مركبات جوية مسيرة من طراز فالكيريا وفوريا".
في وقت سابق اليوم، أعلن غوردييف عن تدمير مجموعتي قاذفات هاون وطاقم مضاد للدبابات وقوة بشرية ومعاقل للقوات الأوكرانية في منطقتي قريتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
02:24 GMT
وأضاف غوردييف، "تم إحباط محاولة العدو لمهاجمة المواقع المتقدمة لمجموعة فوستوك على محور جنوب دونيتسك. دمرت وحدات الآلية بدعم من المدفعية طاقمي هاون، وطاقم قاذفة قنابل مضادة للدبابات، وقوة بشرية. وكذلك إصابة معاقل في منطقتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا بنيران المدفعية ".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 مايو, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала