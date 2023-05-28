https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاع-المسيرة-الروسية-لانتسيت-تدمر-مدافع-كراب-البولندية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1077498195.html
الدفاع: المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر مدافع كراب البولندية على محور جنوب دونيتسك
الدفاع: المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر مدافع كراب البولندية على محور جنوب دونيتسك
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات المجموعة دمرت على محور جنوب دونيتسك مدافع بولندية ذاتية الدفع... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T03:13+0000
2023-05-28T03:13+0000
2023-05-28T03:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
طائرة مسيرة
القوات الأوكرانية
مدفع ذاتي الحركة
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف للوكالة، "ذخيرة الطائرة المسيرة لانسيت الخارقة دمرت مدفعية بولندية ذاتية الدفع "كراب" في منطقة إليزافيتوفكا. بوسائل الدفاع الجوي أُسقطت مركبات جوية مسيرة من طراز فالكيريا وفوريا".في وقت سابق اليوم، أعلن غوردييف عن تدمير مجموعتي قاذفات هاون وطاقم مضاد للدبابات وقوة بشرية ومعاقل للقوات الأوكرانية في منطقتي قريتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف غوردييف، "تم إحباط محاولة العدو لمهاجمة المواقع المتقدمة لمجموعة فوستوك على محور جنوب دونيتسك. دمرت وحدات الآلية بدعم من المدفعية طاقمي هاون، وطاقم قاذفة قنابل مضادة للدبابات، وقوة بشرية. وكذلك إصابة معاقل في منطقتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا بنيران المدفعية ".
https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاع-قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1077498057.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, مدفع ذاتي الحركة
وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, مدفع ذاتي الحركة
الدفاع: المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر مدافع كراب البولندية على محور جنوب دونيتسك
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صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات المجموعة دمرت على محور جنوب دونيتسك مدافع بولندية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بواسطة ذخيرة طائرة "لانسيت" المسيرة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف للوكالة، "ذخيرة الطائرة المسيرة لانسيت الخارقة
دمرت مدفعية بولندية ذاتية الدفع "كراب" في منطقة إليزافيتوفكا. بوسائل الدفاع الجوي أُسقطت مركبات جوية مسيرة من طراز فالكيريا وفوريا".
في وقت سابق اليوم، أعلن غوردييف عن تدمير مجموعتي قاذفات هاون وطاقم مضاد للدبابات وقوة بشرية ومعاقل للقوات الأوكرانية في منطقتي قريتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف غوردييف، "تم إحباط محاولة العدو لمهاجمة المواقع المتقدمة لمجموعة فوستوك على محور جنوب دونيتسك. دمرت وحدات الآلية بدعم من المدفعية طاقمي هاون، وطاقم قاذفة قنابل مضادة للدبابات، وقوة بشرية. وكذلك إصابة معاقل في منطقتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا بنيران المدفعية ".