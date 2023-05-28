https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاع-قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1077498057.html
الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، أن قوات المجموعة أحبطت محاولة القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بهجوم على محور جنوب... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T02:24+0000
2023-05-28T02:24+0000
2023-05-28T02:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وأشار غوردييف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى، أنه تم تدمير مجموعتي قاذفات هاون وطاقم مضاد للدبابات وقوة بشرية ومعاقل للقوات الأوكرانية في منطقتي قريتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف غوردييف، "تم إحباط محاولة العدو لمهاجمة المواقع المتقدمة لمجموعة فوستوك على محور جنوب دونيتسك. دمرت وحدات الآلية بدعم من المدفعية طاقمي هاون، وطاقم قاذفة قنابل مضادة للدبابات، وقوة بشرية. وكذلك إصابة معاقل في منطقتي نوفوبوليا ونوفوسيلكا بنيران المدفعية ".
https://sputnikarabic.ae/20230528/إعلام-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مقاطعات-أخرى-1077497417.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
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أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، أن قوات المجموعة أحبطت محاولة القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بهجوم على محور جنوب دونيتسك.