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https://sputnikarabic.ae/20230528/الرياض-تجري-محادثات-للانضمام-إلى-مصرف-تابع-لبريكس-كعضو-جديد-1077497825.html
الرياض تجري محادثات للانضمام إلى مصرف تابع لبريكس كعضو جديد
الرياض تجري محادثات للانضمام إلى مصرف تابع لبريكس كعضو جديد
تجري المملكة العربية السعودية محادثات للانضمام إلى "مصرف التنمية" الجديد التابع لمجموعة "بريكس" كعضو جديد فيه، وفقا لوسائل إعلام. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T01:28+0000
2023-05-28T01:28+0000
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وقال ممثلو "مصرف التنمية " الجديد التابع لـ"بريكس": "في الشرق الأوسط، نولي أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية، ونجري حاليا حواراً مهنياً معها".
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أخبار السعودية اليوم, مجموعة بريكس, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, مجموعة بريكس, العالم العربي

الرياض تجري محادثات للانضمام إلى مصرف تابع لبريكس كعضو جديد

01:28 GMT 28.05.2023
© Photo / New Murabba Development Companyمشروع ناطحة سحاب مكعبة الشكل عملاقة في الرياض، المملكة العربية السعودية
مشروع ناطحة سحاب مكعبة الشكل عملاقة في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Photo / New Murabba Development Company
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تجري المملكة العربية السعودية محادثات للانضمام إلى "مصرف التنمية" الجديد التابع لمجموعة "بريكس" كعضو جديد فيه، وفقا لوسائل إعلام.
وقال ممثلو "مصرف التنمية " الجديد التابع لـ"بريكس": "في الشرق الأوسط، نولي أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية، ونجري حاليا حواراً مهنياً معها".
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