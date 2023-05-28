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أردوغان متقدم بـ54.78% مقابل 45.22% لكليجدار أوغلو بعد فرز 66.65% من الأصوات
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https://sputnikarabic.ae/20230528/النتائج-الأولية-للجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-2023-عاجل-1077425398.html
النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023
النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023
تُعقد، اليوم الأحد 28 مايو/ أيار، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023. ويشارك في هذه الجولة مرشحان: الرئيس الحالي رجب طيب أردوعان عن حزب... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T15:42+0000
2023-05-28T15:47+0000
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أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
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وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قد أعلنت، يوم الاثنين الموافق 15 مايو، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستُعقد في 28 مايو، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.وتقدم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان بنسبة 49.51% مقابل 44.88% لكليجدار أوغلو بعد فرز 99.9% من الأصوات، بينما حصل المرشح الثالث، سنان أوغان، عن حزب "تحالف الأجداد" على 5.17%.وأعلن أوغان، الاثنين الماضي، الموافق 22 مايو، عن "دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة".اقرأ أيضا - استطلاع رأي يرجح فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
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انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الانتخابات الرئاسية التركية 2023
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الانتخابات الرئاسية التركية 2023

النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023

15:42 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 15:47 GMT 28.05.2023)
© Sputnikالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
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يتبع
تُعقد، اليوم الأحد 28 مايو/ أيار، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023. ويشارك في هذه الجولة مرشحان: الرئيس الحالي رجب طيب أردوعان عن حزب "التحالف الجمهوري"، وكمال كليجدار أوغلو عن حزب "تحالف الأمة" (تحالف الشعب).
وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قد أعلنت، يوم الاثنين الموافق 15 مايو، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستُعقد في 28 مايو، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.
وتقدم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان بنسبة 49.51% مقابل 44.88% لكليجدار أوغلو بعد فرز 99.9% من الأصوات، بينما حصل المرشح الثالث، سنان أوغان، عن حزب "تحالف الأجداد" على 5.17%.
وأعلن أوغان، الاثنين الماضي، الموافق 22 مايو، عن "دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة".
اقرأ أيضا - استطلاع رأي يرجح فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
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الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها
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